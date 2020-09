Duelo ¡Al fin!

“Si volviste a mí” es el más reciente sencillo del álbum “Eres vida”, que Duelo está por lanzar el 2 de octubre, cerca de dos años después de haberlo terminado.

“Son 13 canciones de mi autoría, viene muy completo, lo van a disfrutar mucho, seis ya las conocen, han sido sencillos en los últimos meses”, comentó a Gossip el líder de grupo, Oscar Iván Treviño.

“No me da miedo el número 13, al contrario, es mi número de suerte, toda la vida me ha seguido y el 7 también, nací el 13 de julio”, explicó.

Por consabidas razones, la salida del disco, planeada para principios de 2020, tuvo que posponerse, pero ahora están decididos a lanzarlo el mes próximo, “llueva o truene, pase lo que pase”, aseguró.

Oscar ha pasado el confinamiento escribiendo y preparando material para 2021, “así me siento productivo, lo demás ya son hobbies lo que puedo hacer, pero si está relacionado con mi trabajo, qué mejor”, dijo.

Con 25 años de experiencia, el compositor reveló su fuente de inspiración, “tengo muchas musas, he escrito canciones para mi esposa, mis hijas, mi mamá (+). Mi razón más grande es agradecer a la vida, a Dios. Hago lo que me gusta, qué bendición tener un trabajo que disfruto, eso me motiva a seguir adelante”, señaló.

Este 15 de septiembre, Oscar planea pasarlo tranquilo en familia, “en años pasados nos tocó trabajar en las ciudades, en los pueblos, ahora nos toca en casita celebrar que somos mexicanos y que bendito Dios estamos con bien”.

Por último, sugirió a los lectores escuchar su nuevo disco, “van a sentirlo parte de su colección, vienen canciones románticas, corta venas, un poco para todos, espero que les guste y que lo hagan su favorito”.

El próximo 21 de abril Duelo cumplirá 20 años, “siempre agradecidos con la vida y con el público que nos ha traído hasta aquí”.

