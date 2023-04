Dulce María, ya lista para el regreso de RBD

Dulce María está de triple festejo. Recién finalizó las grabaciones del melodrama Pienso en ti, actualmente en transmisión por Las Estrellas; se prepara para el regreso musical de RBD, grupo que la catapultó a la fama, y estrenó el filme Valentino, ya disponible por Prime Video.

Su carrera está en equilibrio, asegura en entrevista. “Doy gracias totales por todas las oportunidades que he recibido hasta el momento, a mi familia, mi mamá, mi esposo, mi papá que me ayudaron a cuidar a mi bebé y pudiera irme todos los días a grabar la telenovela. Ahora que ya terminé me siento muy contenta y agradecida de que se pudo lograr. Estoy preparándome al full con la gira que viene de RBD que comienza en agosto, ha sido un no parar, estoy repartiéndome en mil, pero muy contenta por lo que estoy viviendo”.

Su nuevo filme, aborda la historia de Carmen, una cardióloga que toda la vida ha hecho lo que esperan de ella; está a punto de casarse con un productor millonario, hasta que conoce a Gonzalo (David Chocarro) quien la hace cuestionarse sobre distintos aspectos de su vida.

“Al conocer a Gonzalo, éste le mueve el mundo y la hace preguntarse si verdaderamente lo que está viviendo es lo que quiere, si se siente libre o si está haciendo lo que otros esperan de ella”, expresó Dulce María.

Este proyecto fue catártico para ella, sobre todo por los paralelismos que encontró entre su vida y la de Carmen. “Yo estaba planeando mi boda y, literalmente, me llegó la propuesta tres semanas antes. Leí el guión y vi que era una chava que estaba planeando su boda y que estaba en el trabajo todo el tiempo, como lo que yo estaba viviendo, por eso acepté.

“También hubo un momento en el que estaba viviendo esa catarsis con mi disco Origen, mi primer disco independiente fuera de la disquera y eso demostró que quería hacer lo que no esperaban de mí, sino que era lo que yo necesitaba para sentirme libre y feliz y en ese momento Carmen estaba pasando por lo mismo, haciendo lo que ella quería hacer; esa fue la conexión que tuve”, dijo.

Por otro lado, en cuanto a lo musical, cada uno de los integrantes de RBD están ensayando por su lado las coreografías y recibiendo clases de canto, reveló Dulce María; en las próximas semanas se juntarán para ensayar todos los involucrados.

Es posible que, además de la gira, lancen nuevas canciones y un álbum discográfico, adelantó.