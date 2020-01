Duque Terrazas busca dejar huella

El sábado 21 de diciembre fue un día especial para Duque Terrazas, porque lanzó su primer sencillo “Insomnios” en plataformas digitales; pero el 14 de febrero lo será aún más, cuando abra el concierto “Encore acústico” de Sin Bandera, en Expo Chihuahua.

Al joven chihuahuense siempre le ha gustado la música, a los 12 años estudiaba piano en Contempo Music School de Dora Cervera y ofreció conciertos en México, Estados Unidos y Suiza; después empezó a tocar guitarra y batería; y en teatro musical participó en “Cenicienta” y “La princesa y el sapo” con LS High Performance de Liliana Simental.

También le interesa la composición y tomó clases de canto, “quiero compartir mis letras con la gente que se pueda identificar”, dijo a Gossip.

Hace un año lo invitaron a integrarse a la banda regia Roxana, donde estuvo hasta noviembre, cuando recibió la oferta de una agencia de CDMX para ser solista y ahí va, poco a poco.

Escribió “Insomnios” con Joe Demikeli y la estrenó durante el Latin Music Showcase Billboard en la Arena CDMX, donde fue la revelación pop.

“Cuando escribo no me enfoco en un tema específico, trato de plasmar el sentimiento en palabras, escribo la letra y sobre eso doy mi interpretación, igual cuando escribo poesía”, explicó Duque.

Tiene otros dos temas moviditos listos para el EP que prepara con Cosmos Producciones de Armando y Emilio Ávila, uno de ellos es “Flor perdida” que compuso con la chilena Lucía Covarrubias y escribirá dos más con el colombiano Salo; luego vendrá otro EP de baladas.

Duque cantó en la final de Miss Teen Universe México en Puebla, que por cierto ganó la chihuahuense Daniela Mora, y en Expo 15s; y le abrió a Manuel Turizo en Tampico.

“Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro” y “Sirena” son algunos de sus temas favoritos de Sin Bandera, pero también le gusta Camila (Mario Domm es de sus compositores favoritos), Matisse, Reik, Rio Roma y otros.

Sin embargo no tiene un modelo a seguir, “quiero ser yo, que me vean por mí y no por compararme con otros. Mi meta no es ser artista, busco el reconocimiento, que mi voz tenga más valor para mover masas, dejar mi granito de arena, sacarle lo bueno a cada quien con quien pueda relacionarme. Hay muchísima gente buena, pero ahorita con todo el dolor que hay en el mundo se esconden. Me gustaría ayudarlos a sacar toda la bondad, el carisma, la alegría para compartirlos, que vuelvan a sentir vida y con eso pudieran identificarse conmigo. Mi tirada no es ser famoso, sino dejar huella y ahorita mi puerta más grande es la música”.

Actualmente prepara una gira promocional por 30 ciudades.

