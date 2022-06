Eden Muñoz cierra el Palenque Santa Rita 2022 con lleno total

El cierre del Palenque de la Feria de Santa Rita 2022 se llevó con lleno total y éxito, Edén Muñoz salió al escenario en punto de la 1 de la mañana para complacer a tus seguidores y cantar varios de sus éxitos cuando estuvo en la agrupación Calibre 50, sin embargo, es muy posiblemente se acreedor a una multa por cantar narco-corrido al interpretar el tema “Javier el de los llanos”.

En rueda de prensa informó cómo se ha estado desarrollando su carrera ahora como solista: “Estoy muy feliz creo que las cosas se están dando como en un momento me las imaginé, incluso hasta más rápido, y eso es gracias al público y a la gente que sigue confiando en mí después de muchas transiciones , justo venía platicando en la camioneta mi hermano y yo que fue precisamente en Chihuahua, no recuerdo si en la capital o en Camargo u otro lugar, donde me tocó mi cambio a mi primera agrupación, entonces siempre ha estado Chihuahua en las cosas importantes, y ahora que vengo solo con un equipo nuevo y un show totalmente diferente, se siente muy padre y el tener Palenque lleno me da la tranquilidad de poder decir que las cosas vienen bien a pesar de que tenemos sólo cuatro canciones en plataforma, entre ellas ‘Chale’ y estoy muy feliz”.

Sobre su aportación ahora como solista en la música expresó: “Conforme pasan los años me voy convirtiendo en una persona más madura en todos los sentidos y voy entendiendo más el compromiso al estar enfrente de un escenario donde generaciones nuevas me escuchan y el mensaje tiene un impacto en el público, sea bueno o malo, y ahora que soy padre cambia mucho el chip, insisto ya pasé muchas etapas, incluso hasta musicalmente hablando un poco más informal, en cosas que a veces nos gana la juventud el Che Guevara que traemos de repente interno, ahora es totalmente diferente, pero no por eso es un show aburrido, se van a dar cuenta que es un espectáculo dinámico y principalmente ese es el aporte, uno se puede divertir”, finalizó.

Una de sus fans logró compartir el escenario con el famoso para cantar junto a él el tema “Chale” y tocar el acordeón, la joven, de 19 años, es Marisol Villalobos Márquez, de Chihuahua capital, llevándose las palpas de los asistentes