Edna Nao promociona su sencillo “Que arda el rancho”

La cantautora Edna Nao, es originaria de Ciudad Cuauhtémoc, quien acaba de lanzar su primer sencillo “Que arda el rancho”, tema que estará incluido en su álbum “La estaca” que se compone de siete melodías de la autoría de la chihuahuense, por el momento se encuentra en promoción de la composición en mención, la cual ya se puede escuchar por las diferentes plataformas musicales, el video saldrá en dos semanas, ya que se encuentra en producción en Xalapa, Veracruz.

Cuenta con 8 años de trayectoria, anteriormente tenía su banda, sin embargo, ahora es cuando se lanza como solista: “He notado muy buena recepción, estaba un poco nerviosa por cómo sería el recibimiento ahora con este nuevo proyecto por parte de mis fans que he conseguido a lo largo de mi trayectoria, y pues gracias a Dios he recibido muy buenas críticas y me ha abierto varias puertas.

“Es música conceptualizando el norte, a Chihuahua, la esencia de lo que percibimos los chihuahuenses, la mujer de rancho, la mujer fuerte, que tenía varios hijos, muchas responsabilidades, y a la vez ir en contra de eso, ha sido un tema interesante, las personas que me han escrito, así como los medios, lo han hecho positivamente, y hoy en día me mezclo más en la producción, videoclips y tocó la guitarra.

“Entre mis proyectos es hacer una gira, tanto nacional e internacional, al terminar ya mi disco completo, que será para el próximo año, deseando que cada uno de los conciertos sea lo más íntimo posible para interactuar con mis seguidores, quiero aclarar que en este trabajo se incluye una canción que es un poema, y que vienen en la lengua rarámuri, ésta sería la única que no sería de mi autoría.

“Quiero volver a ir a Chihuahua, mi tierra, anteriormente ya he ido tres veces, una de ellas fue el aniversario de los menonitas donde ha tenido mucho auge mi proyecto ‘Un sueño rarámuri’, que es un EP en este idioma; también estuvimos presentes en la celebración de los 200 años entre México y Estados Unidos donde estuvieron presentes diversas autoridades políticas, no descarto, entonces, estar ahora en la temporada decembrina, se viene mucho movimiento para Chihuahua”, indicó Edna Nao.

Ella es parte del “Sello Jueves”, primer sello discográfico representado e integrado por mujeres en México. En la transición a su propuesta solista, cuenta ya con un álbum de 10 canciones llamado “La lucha”, y un EP especial llamado “Un Sueño Rarámuri”. Su música la ha llevado a lugares como el SXSW en Austin (Texas), La Semana de las Juventudes (CDMX), JRZ Fest (Ciudad Juárez)

Ha sido telonera especial de Mon Laferte y otros proyectos artísticos como Porter, Nortec Collective, Odisseo, OV7, Reik, Comisario Pantera, DLD, Enanitos Verdes, además de su presencia en foros destacados como el Caradura, El Imperial, SALA Corona, Bajo Circuito, Foro El Tejedor, Foro Indie Rocks, Sky Bay (Tucson), The Lowbrow Palace (El Paso Txs), The Five (Anahaim) y el NAM Show 2019.

FRASE

“Deseo aportar con mi música unión, ya que este disco que saldrá habla del empoderamiento femenino, pero sobre todo hacer fuerte al mexicano; asimismo, está dedicado al sonido, a la identidad del norte, pero sobre todo al carácter que nos identifica”