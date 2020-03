Edna Ordóñez es Rosalía su gran inspiración

La charla con la cantante chihuahuense continúa y, aunque revela cómo está su entorno en cuestión de tratos, considera que la equidad sólo se logrará sin dejar de luchar por ese ideal. Revela, además de la cantante española, quiénes han sido su modelo a seguir.

¿Te has sentido discriminada en tu trabajo por ser mujer?

Sí, porque dudan de tus capacidades, siempre están buscando al hombre que te produce y no pueden creer que tú eres quien está a cargo. Soy una front girl (mujer al frente) con una banda de hombres apoyándome. Muchas veces al gestionar fechas o hablar con managers me hacen propuestas sexuales, o citas para conseguir algo y es muy frustrante que te vean más como un pedazo de carne que como una profesional luchando por salir adelante.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad? ¿Cómo lo percibes?

Justamente en este año que se ha hecho una revolución de las mujeres en todos los ámbitos profesionales, no. Hay muchas campañas sobre equidad, pero la realidad en la industria musical en México es que el 75% de los festivales lo dominan los hombres, hay muy pocos proyectos que llegan de mujeres. Por eso ahora estamos haciendo nuestros propios festivales, es súper triste que no se nos incluya. La razón es que muchas mujeres no están dispuestas a llevar su carrera más allá de propuestas sexuales, o simplemente que es muy difícil mantenerse sin ese tipo de relaciones, o que no hay apoyo a situaciones normales como tener hijos.

¿Qué mujeres te han inspirado?

Rosalía, una de las cantantes españolas más prominentes y empoderadas actualmente, ha fusionado su cultura para darle voz en todo el mundo; Mon Laferte, no sólo se para en los escenarios para cantar su música, sino para apoyar causas como la situación de su país, Chile. Fue mi maestra de canto y me enseñó que trabajando duro y con responsabilidad, todo se puede; y la chihuahuense Karina Álvarez, creadora de Helpo Pocketspa, la he visto llevar su marca a todo el país, me inspira a echarle muchas ganas.

