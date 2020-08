Efraín Félix orgullo Garibaldi

Temas como “Banana”, “La ventanita” y “Que te la pongo”, con arreglos más frescos y renovados, son la carta de presentación de GBLI (Garibaldi Nueva Generación).

“Nuestra propuesta es la fiesta, la música sana, tenemos varios temas inéditos guardados, que pronto podrán escuchar”, contó a Gossip uno de sus integrantes, Efraín Félix.

El sinaloense considera un honor, más que un compromiso, ser uno de los sucesores de Garibaldi, “tenemos el respaldo de ese nombre tan importante en su tiempo, salir como una nueva generación de este grupo tan icónico es una responsabilidad, tenemos un estándar que superar”, señaló.

Por otro lado, les ha abierto muchas puertas tener el apoyo de su productor Charly López y de otros ex Garibaldi, como Sergio Mayer y Paty Manterola.

GBLI lanzó su primer sencillo en diciembre y arrancó una gira en medios impresos, radio y tv, “alcanzamos a abrir un concierto de María José, un par de shows y ya venían fechas fuera de CDMX cuando llegó la pandemia”, lamentó Efraín.

Su primer tema inédito es “Dando vueltas” de Javier López Rollan, pero tienen otro guardado que les compuso Aleks Syntek, súper bailable, adelantó Efraín sin dar más datos.

“Tengo un par de canciones en el baúl que he estado escribiendo, este tiempo me ha servido para desahogarme un poco. Algunos de mis compañeros también escriben, de repente componemos juntos, compartimos ideas, pero todavía en este disco no va música nuestra”, anunció.

Efraín ha tomado clases de actuación y teatro musical desde los 15 años y apenas termine este semestre su carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias las retomará formalmente.

“Justo la semana pasada grabé una participación para la micro-serie Dulce Match de Instagram y me invitaron también como asistente de producción. Fue muy padre, porque aparte de actuar aprendí cómo es estar detrás de cámaras”.

Efraín está enfocado en la actuación, la música y un poco de modelaje, pero no descarta tener algún negocio alterno, como muchos artistas, dedicándose a la ingeniería.

