Eivaut Rischen, él sí se queda en casa

“El día que llegué a México supe que había llegado a mi hogar”, afirma plenamente convencido Eivaut Rischen, cuya historia es muy similar a la del personaje que interpreta en “Run, coyote, run”, cuya tercera temporada inicia hoy a las 20:00 horas por FX y Fox Premium.

“Morris es un gringo queriendo ser mexicano, es amigo de Gama (Harold Torres) y tienen una empresa de turismo de aventura con el lema Pasas Porque Pasas, cruzamos gente al otro lado”, describió Eivaut a Gossip.

“La primera temporada fue más comedia, la segunda se dramatizó bastante y la tercera viene con mucha fuerza y una mezcla de los dos. Es un gran reto como actor, los personajes pasan por cosas muy complicadas y ya tienen más cicatrices de vida, a la gente le va a gustar mucho”, auguró.

Después de graduarse como historiador y trabajar como reportero en Ámsterdam, Rischen sentía que no encajaba en Holanda. En octubre de 2011 visitaba a su hermano en Nueva York cuando decidió conocer Latinoamérica y compró el boleto más barato que había para el día siguiente.

Así llegó a Cancún… en pleno huracán Rina, pasó el temporal en Playa del Carmen, luego se fue a Belice y Guatemala, regresó por Chiapas, Oaxaca y llegó a CDMX.

“Pensaba quedarme dos o tres meses y me cautivó tanto México que sigo aquí, esta es mi gente, todo es maravilloso. El espíritu mexicano tiene algo muy alivianado que me enamoró. Ya me nacionalicé, ya soy mexicano, de hecho el holandés ya ni me sale, lo hablo con acento mexicano”, contó divertido, recordando que al llegar no hablaba ni una palabra de español.

Para construir su personaje, Eivaut habló con verdaderos “coyotes” y migrantes ilegales, “gente que tiene que protegerse cada rato y del otro lado la familia que hace todo para salir adelante con pocos recursos. Y quiénes son más felices, los que se quedan en su hogar. No quiero juzgar, nunca he vivido en ese estado de pobreza, pero creo que la felicidad se encuentra en el corazón siempre”, señaló.

Viendo la semejanza con su personaje, Eivaut considera que el universo lo puso en su camino, “como Morris se fue mexicanizando, yo también; en la tercera temporada ya habla más norteño y menos gringo, así me fue a mí; muestra que en Estados Unidos la vida también puede ser muy dura, el Morris se hizo feliz en México y yo también”, subrayó.

