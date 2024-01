"El 2023 fue muy movido para mí": El tenor Carlos Velázquez despide el año con broche de oro

Uno de los grandes artistas tenores que ha triunfado a nivel nacional y mundial es Carlos Alberto Velázquez quien fue invitado el mes pasado a cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, donde también estuvieron otros artistas invitados como: Aracely Arámbula, Aída Cuevas, Rocío Banquells, Itatí Cantoral, entre otras estrellas, sobre este evento y sobre sus proyectos para este 2024 habló para El Heraldo de Chihuahua el tenor.

“La oportunidad que tuve de estar cantando en el especial de Las Mañanitas a la Virgen en la Basílica fue gracias a mi agencia MV Talent, de la cual formo parte desde hace más de un año, y hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo y a raíz de ello se viene esta invitación para estar en este gran recinto que es la Basílica de Guadalupe que se transmitió por TV Azteca.

“Debido a los tiempos que se manejan en TV no se dio el tiempo para convivir como uno quisiera, sin embargo, fue un privilegio de estar cantando al lado de grandes estrellas como: Aracely Arámbula, Aída y Valeria Cuevas, Rocío Banquells, Itatí Cantoral, Alann Mora, Viviann Baeza, La Adictiva, Lorenzo Méndez, Germán Montero, Carolina Ross.

“En mi presentación estuve acompañado en el piano por el joven José Luis Trujillo, que es uno de los más grandes pianistas mexicanos, también es un gran arreglista, y me dejó una gran experiencia, ya que es un gran compromiso cantar para la Virgen de Guadalupe en este gran recinto que ya mencioné”.

“Por otra parte, el 2023 fue muy movido para mí, hubo conciertos con Kika Édgar que se llamaba Retro Gala Tour, asimismo, canté con varias orquestas como la Orquesta del Politécnico Nacional con la cual hice la Novena de Beethoven, dirigida por el maestro Enrique Barrios, gran director y vasta trayectoria en nuestro país; volví a pisar el Palacio de Bellas Artes como parte del festejo del 40 años del concurso Carlo Morelli con la Orquesta de Bellas Artes, dirigida por el maestro Iván López Reynoso.

“También debuté con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías; de igual manera estuve en Alemania junto a un chihuahuense, gran amigo mío, el barítono Daniel Gallegos, después vino el concurso Alfredo Kraus, siendo uno de los más relevantes en el mundo de la ópera, donde gané dos premios, el segundo lugar y el premio a la mejor interpretación operística, donde participaron 100 concursantes de todo el mundo, donde la final estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, dirigida por el maestro Oliver Díaz.

“Tras lo anterior, regresé a México hacer el espectáculo La Bohéme, con la ópera de Tijuana, bajo la batuta del maestro Armando Pesqueira, igualmente estuve con la Banda Sinfónica de Sonora donde cerré el festival cultural de Puebla, y cerré el año con broche de oro con lo de la Virgen.

“Quiero dar las gracias por esta entrevista y a la gente de Chihuahua que siempre me ha apoyado desde niño, desde que empecé mi camino en la ópera, los invito a que me sigan en mis redes, tanto en mi Facebook, Instagram, y canal de YouTube donde me pueden localizar con mi nombre Carlos Alberto Velázquez

DATO:

Próximamente estará cantando en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), donde estará acompañado del pianista Rolando Garza, junto con la soprano colombiana Betty Garcés