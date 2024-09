El actor Juan Ignacio Aranda estrena la obra “Novecento”

A sus 62 años de edad, Juan Ignacio Aranda vive sin ninguna preocupación y mucho menos si se trata del rubro económico.

Actualmente, el actor trabaja por gusto, mas no por necesidad. Su salud financiera se debe principalmente a la forma en la que ha sabido administrar sus ingresos, dándose lujos de estar de vacaciones durante tres meses en el continente europeo.

“Económicamente hablando estoy tranquilo, lo hago por gusto, no busco ya la televisión, cuando me llaman lo hago, cuando me quedo en castings, trabajo, pero yo ya no busco chamba, no tengo ni representante, la tuve, pero ya no, estoy tranquilo en mi casa leyendo, pedaleando mi bicicleta, y descansando”, afirmó Aranda en entrevista.

“Mis dos hijas ya están grandes, Jimena tiene 31 años y vive en Chiapas, es antropóloga, está en su Doctorado, mi Sofi de 27 está en el Cirque du Soleil, canta desde hace tres años ahí, sigue hasta el año 26-27, se va de gira por todo el mundo y yo estoy muy tranquilo”, agregó.

El hijo de Ignacio López Tarso analiza cada propuesta laboral, y elige lo que en realidad le conmueve. Ejemplo de ello es “Novecento”, monólogo que estrenó el pasado 4 de septiembre en el Foro Shakespeare, en el que encarna al mejor amigo del protagonista del que se habla; esto luego de varios meses de no estar en un escenario teatral.

“‘Novecento’ es un pianista que nace y crece en un barco y nunca se baja, se mantiene en viajes de Londres a Nueva York y de regreso, pero nunca pisa tierra, es un tipazo de primera, tiene todas las virtudes, casi no tiene defectos; yo interpreto al amigo de ‘Novecento’, que es un trompetista 10 años más joven que él y que se vuelve su amigo íntimo, por mucho tiempo, pero no para siempre.

“Ésta es una obra rica en ese sentido, emotivamente, mentalmente, deja una gran enseñanza, por ejemplo, el valor de la amistad, del tiempo, de los detalles que una amistad debe de tener, el valor que tiene el recuerdo, la añoranza, la fantasía. Es una obra que a veces te da la oportunidad de pensar en que los personajes son fantasmales, eso que estás viendo tal vez no esté sucediendo, podría ser una fantasía porque alguien cuenta la historia”, expresó.

La obra de Alessandro Baricco, se presenta bajo la producción de los jóvenes Axel Campillo y David Farji. Ambos contactaron a Aranda hace seis meses para proponerle el proyecto, aceptó, pero luego de emprender un viaje a Europa, en donde demostró que su edad es sólo un número y sus ganas de vivir la vida son mucho más grandes.

“Me fui a un viaje de gusto y placer, con mi bicicleta recorrí diferentes lugares, hice la ruta del Quijote (recorrido que abarca siete localidades en España), me fui al camino a Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Santander, Barcelona, me faltó tiempo para ir a Francia.

“Tengo tres mil fotos y 26 videos que quiero ver si los convierto en una obra de teatro, aún lo estoy pensando”, indicó.

A su regreso, comenzó con los ensayos y asumió el gran reto de, en el inicio del montaje, aparentar ser de 17 años, luego ir creciendo poco a poco. Es un texto de ocho mil palabras, reveló Aranda.

“Novecento” se presentará todos los miércoles hasta el 18 de diciembre, a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare.