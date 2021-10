El animador Jorge R. Gutiérrez presenta "Maya y los tres", una guerrera azteca

En una sola película, Jorge R. Gutiérrez logró reunir a Zoe Saldaña, Gael García Bernal, Diego Luna, Kate del Castillo, Rita Moreno, Alfred Molina, Rosie Pérez, Queen Latifah y Joaquín Cosío, entre otros, quienes dan voces a los personajes en inglés y español de la serie animada, basada en las culturas prehispánicas de América Latina, Maya y los tres.

Tras el éxito de El libro de la vida en 2014, que recaudó cerca de un billón de dólares, y fue nominada a un Globo de Oro, el animador mexicano decidió seguir explorando la cultura mexicana.

Así nació la idea para la miniserie con la que se acercó a los nuevos procesos de animación, que en su opinión abren muchas posibilidades a los nuevos creadores. "Esta serie se hizo con un software que se llama Blender, que es gratuito, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a él".

"El dinero ahora te lo gastas en gente, no en programas. Eso abrió la puerta a todo, y tuvimos talento de toda Latinoamérica y de Europa, que muchas veces no podían pagar la licencia para tener un software profesional. Ahora con esta tecnología ya puedes hacer un cortometraje con tu teléfono, ya no hay excusa de que no puedas hacer cortos. Creo que es un momento mágico para la animación", agregó.

La miniserie sigue la vida de la joven princesa Maya, que en plena celebración de su cumpleaños 15 y su coronación, recibe la visita de los dioses del inframundo, quienes reclaman que sea entregada al dios de la guerra, o de lo contrario desatarán su furia en contra de su pueblo.

Maya deberá emprender una aventura para cumplir una antigua profecía, que predice la llegada de tres grandes guerreros que la ayudarán a salvar la humanidad.

En la serie celebra la herencia de las culturas prehispánicas de América Latina / Cortesía | Netflix

Jorge detalló que su principal motivo para la creación del personaje, fue el ver que no existía una princesa mexicana, que representara nuestras raíces. Para darle un toque más cercano, se inspiró en las mujeres de su vida: su madre, sus hermanas y su esposa, la animadora Sandra Equihua; a quienes calificó como guerreras de la vida real.

"Todos los diálogos vienen de esos momentos. Cuándo Maya se pelea con su mamá, a mí me tocó ver esa pelea en primera fila, de mi hermana con mi madre.

O cuando Maya se enamora, estuve súper inspirado en cuando nos conocimos Sandra (su esposa) y yo", comentó. "Me acuerdo de todos esos momentos, obviamente no los pongo exactamente, los exagero, los cambio y los hago chistosos, pero tengo una enciclopedia de eventos en mi vida a los que puedo hacer referencia".

Sobre la representación de la cultura mexicana, Jorge celebró que los espectadores de todo el mundo podrán visitar nuestra tierra a través de la pantalla, y los niños que escuchan en la escuela historias sobre las civilizaciones antiguas, ya tendrán un referente cercano de cómo lucían esos escenarios en la vida real.

Sin criticar ningún trabajo previo, opinó que cuando se trata de proyectos que aborden una cultura, siempre es mejor que los realice alguien que vive en ese lugar, y ha convivido de cerca con ella, pues de esa forma se garantiza que la representación se sienta más cercana.

"Cuando un extranjero hace una película de la cultura de otro país, muchas veces la hace como viendo de fuera, entonces va a contar una historia de alguien que no es de ese lugar. Como director y creador si tú vienes de un país, cuentas la versión que viviste, amo las películas hechas por directores y creadores extranjeros, pero las que vienen de talento local, son mucho más auténticas. Tienen esa chispa y ese algo diferente".

El también escritor ve con buenos ojos el trabajo que se está haciendo en México en el área de animación, y compartió que para este proyecto colaboró con muchos compatriotas. Confía que en el futuro la industria tomará un buen rumbo, y cada vez se verán trabajos de mayor calidad realizados en nuestro país.