El baile es su mundo, dice José Yahir Pinedo

José Yahir Pineda Ugalde es un chihuahuense de 18 años que se ha abierto camino en el arte del baile, y su plataforma de TikTok lo confirma al tener 90 mil seguidores quienes están al pendiente de sus videos para aprender de sus movimientos rítmicos y ver las novedades que presenta para ellos, señala que varios fans le han pedido que les enseñe algunos de sus pasos y movimientos.

A los 6 años se despertó la pasión de este arte en el joven, su motor y pilar para hacer lo que le gusta fue su madre, al mostrar fe en ese pequeño soñador que hasta la fecha sigue haciendo lo que ama: el baile. Una de las situaciones que lo lleva a querer sobresalir fue la pérdida de sus padres con tan solo 8 años de edad, siendo su salida y refugio la danza, “más que nada hasta la fecha no lo ve como una pérdida, sino como un pilar de vida para seguir”, dijo.

Yahir ama el baile, quien, dice, al hacerlo transmite su buena vibra, carisma y entusiasmo a las personas que lo rodean, siempre fuerte y con una sonrisa, su género favorito es el pop. Su reconocimiento empezó a darse a conocer mediante concursos de baile en escuelas, hoy en día se ha apoyado mucho en la tecnología, sin descuidar la carrera de Técnico en Electrónica en el plantel Cbtis 122.

Su ídolo desde pequeño ha sido Michael Jackson, indicando que siempre le pregunta a su madre quién era él, “me enfoqué más en él, siendo el inicio de todo y hasta la fecha, marcando mi vida, ya que el baile ha hecho mucho por mí, me ha hecho sentirme más seguro, tengo más amistades, soy una mejor persona. Bailo todos los géneros, si no me lo sé, practico y veo videos para ir creciendo, no hay límites para mí”.

“Me visualizo en un futuro tener mi propia academia y dando clases de todo género”