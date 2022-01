El chihuahuense Eddy Páez llevará su comedia hasta la Ciudad de México

El comediante chihuahuense Eddy Páez continúa con su don de hacer reír a la gente, quien maneja todo tipo de humor como la ironía, negro, blanco y para niños, con cuatro años en esta carrera comunicó que en sus proyectos próximos está presentarse en la Ciudad de México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hay diferentes tipos de comedia, pero aquí en Chihuahua está muy apagado, yo me manejo en el stand up y en este aspecto apenas está creciendo, entonces estamos procreando este ramo para llegar a niveles de otras ciudades donde este arte está muy desarrollado, actualmente para hacer reír a la gente tenemos que tener más cuidado, antes no era así, hoy arriba del escenario tenemos que elegir cuidadosamente los chistes, ya que algunas veces el público lo saca de contexto. Mis inicios fueron desde chico, crecí con los programas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro y soñaba con ser como ellos”, indicó Eddy.

Continuó informando sobre su trayectoria: “En 2013 conocí el stand up por medio de YouTube y veía más factible el camino de la comedia. Aquí en la ciudad no era y no es tan común encontrar un lugar donde se haga stand up, tuve mi primer open mic a finales de 2017 en un bar que abrió una convocatoria en busca de comediantes, de ahí en 2018 tuve algunos shows en uno que otro bar y café. En noviembre del 2018 un bar de comedia de renombre de Monterrey abrió una sucursal aquí en la ciudad y realizó un concurso de comedia en el cual participamos 11 comediantes novatos y yo tuve la fortuna de salir ganador, este logro significa mucho para mí ya que representa mis sueños”.

Fotos: Cortesía | Xpertos

“La comedia en la capital tiene más bajas que altas, he sabido mantenerme firme y enfocado en lo que quiero, actualmente tengo un grupo llamado ComEddy’squad que fundé junto con mi compañero Torni y ahí estamos la mayoría de comediantes del estado y vamos presentando nuestro show en diferentes lugares de la ciudad, mis compañeros me ven como un ‘referente’ de la comedia aquí en Chihuahua y no pienso fallarles ni fallarme. Me gustaría compartir escenario con Franco Escamilla y creo que haría una magnífica mancuerna con Ricardo O’Farrill”, finalizó.

FRASE

“Sé que el camino es complicado, pero no dejaremos de picar piedra hasta poner a Chihuahua en el mapa de la comedia y yo no descansaré hasta sacar la máxima cantidad de carcajadas en el mundo”