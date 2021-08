El chihuahuense Hiroshi abrirá los conciertos de Christian Nodal

Tras diez años de darse a conocer en “Pequeños Gigante”, Hiroshi Arikado vuele a los escenarios para continuar con sus sueños artísticos y lo hace con el “pie derecho” al abrir los próximos conciertos de Christian Nodal.

“Ni en mil vidas” es el título de su nuevo sencillo en el que presenta su inclinación por el regional mexicano y con el cual –dijo-espera colocarse en el gusto del público mexicano e internacional, ahora de la mano de uno de los artistas del momento, Nodal.

Foto: Cortesía / Facebook Hiroshi Arikado

''Siempre que me preguntaban con quién me gustaría cantar una canción y decía que con Christian, soy fan de sus canciones y cuando me ofrecieron abrir sus conciertos, ni lo pensé, la vida da muchas vueltas y ahora es muy chido lo que me está pasando y no descarto hacer una colaboración con él, estaría superbién que se diera una composición entre los dos'', indicó.

Fue en marzo del 2011 cuando Hiroshi participó en el concurso infantil y hoy a los 22 años ofrece una gran versión de sí mismo gracias a los años de preparación desde que se dio a conocer como integrantes del escuadrón de “Las Megaestrellas”.

Luis Hiroshi Arikado Hernández nació el 11 de agosto de 1999 en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y desde los 3 años sintió el gusto por la música, fue a la edad de 11 años cuando participó en “Pequeños Gigante” y si bien, no ganó el primer lugar, el público lo acogió como el favorito del programa.

DATO

El chihuahuense se dio a conocer en el concurso infantil “Pequeños Gigantes”