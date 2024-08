¡Qué orgullo! El chihuahuense Menny Carrasco es vocal coach principal de La Academia

Uno de los realitys shows que se ha ganado un lugar en los mexicanos es La Academia, donde en cada edición presenta su cartelera de participantes que estarán compitiendo por el primer lugar y quienes a lo largo de cada programa están acompañados de diversos maestros para que den lo mejor de sí arriba del escenario, uno de los instructores es de Chihuahua y se llama Menny Carrasco, quien es el maestro principal de montaje vocal, y quien habló con este medio de comunicación sobre su cargo que está desempeñando hoy en día con los alumnos.

“Gracias a la confianza que me ha prestado el señor director y la producción, tanto Andrés Tovar como Héctor Martínez que lleva la dirección, básicamente me han dado como la subdirección de la escuela, entonces el puesto legalmente y como viene estipulado en el contrato viene como vocal coach principal, y entonces en cada semana que ha pasado va subiendo la responsabilidad, áreas en las que me puedo sumar y sumarlo al proyecto que al final de cuentas es para lo que vine”, dijo el originario del Estado Grande.

La generación de La Academia en este 2024 es la número 14 y dio inicio el 21 de julio pasado por TV Azteca Uno, es de destacar que en 2022 Menny Carrasco de igual manera estuvo involucrado con este proyecto con el mismo puesto de hoy, y en esa ocasión, dijo, que fue por interés personal, ya que le importaba mucho que los alumnos que ingresaran al programa tuvieran la visión que él ya pasó por sus zapatos para ayudarles a subir o brincar escalones que le tocó subir y evitarles que pasen por situaciones que no deben de vivir, naciendo así su aspiración por integrarse a este reality la primera vez como maestro, y en esta ocasión fue el canal que lo buscó.

Foto: Cortesía / Menny Carrasco

Cabe resaltar que el cantautor también participó como alumno de La Academia en el 2009, y a lo largo de su extensa carrera se ha involucrado en diversos proyectos artísticos como en el grupo musical “Tobby”, en el montaje de la obra musical “Vaselina”, en el Festival de la Canción del ITESM; ha compartido escenario con diversas estrellas como: Maná, Betto Calleti, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, El Círculo, Conjunto Primavera, Diego Torres, Aleks Syntek, Belanova, Jan, Facundo, Jeans, Motel, entre otros, y es hijo de la reconocida periodista Emma de la O.

En esta ocasión, señala, que le han dado más libertad, papel en el concurso, y que todo lo que hace es con la finalidad de que los muchachos tengan una mayor exposición, y una mejor educación dentro del colegio, que es La Academia, así como una solidez humana que es en lo que se está enfocando para que salgan mejor preparados al medio internacional, que es lo que es México, dice, ya que considera que el país es la capital de la música latinoamericana, ya que este medio es sumamente competitivo.

“Muchos creen que por llegar a la final ya eres famoso, y que ya la hiciste, la verdad es que no, apenas empieza el camino, y pues esa es la parte como exalumno que me gusta prepararlos humanamente, aparte de lo técnico, y hasta el momento soy el único que como exalumno ha pisado la casa ya como maestro”, indicó.

Foto: Cortesía / Menny Carrasco

Sobre la satisfacción que le está dejando esta faceta, dio a conocer que le ha dado muchísima ya que ha sido también director de varios proyectos, una de ellas como director y productor vocal, junto con Chacho Gaytán, y se llama Myst, con el cual ya van a cumplir nueve años en la Ciudad de México, que es un show de cabaret nocturno y es el más longevo de esa ciudad y desean abrirlo en Cancún y el año que entra en Miami.

Asimismo, la opinión que tiene sobre La Academia, reveló que cada edición va mutando y tienen la seriedad correspondiente, ya que es una escuela de alto rendimiento donde se da una preparación para el mundo del espectáculo, sin embargo, dijo, finalmente es un reality show musical, y antes se filtraba más el reality que los cantantes, hoy, con esta producción nueva están más enfocados en la escuela para sacar artistas.

De igual manera se le cuestionó ¿qué diferencia encontraba en la edición que participó como alumno en el 2009 a esta nueva generación 2024?: “Tuve la fortuna de ser dirigido por una de las mayores artistas en el teatro musical que ha dado México, que es Lola Cortés, y ella no se toma las cosas a la ligera, por lo cual considero fue una generación exitosa gracias a ella, que tomó la escuela como de alto rendimiento, y ese fue el ejemplo que me dio Lola, que agradezco y con quien sigo manteniendo una relación de amistad fuerte, la admiro y agradezco que haya sido parte de mi formación artística y ahora estoy devolviendo con mis alumnos algo de lo que ella me inculcó.

Foto: Cortesía / Menny Carrasco

Finalmente, sobre sus proyectos, dijo que cuenta con un canal de YouTube donde realiza podcast que se titula “Hashtag Music” donde se está estrenado como conductor y el tema que aborda es cómo la música y la vida se entrelazan en muchos artistas y el público en general.