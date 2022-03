El chihuahuense Poncho González, debuta como actor en serie de Netflix “Ritmo salvaje”

El bailarín chihuahuense Poncho González, quien cuenta con 15 años de carrera, debuta como actor en la serie original de Netflix “Ritmo salvaje” en la cual también es coreógrafo de la misma, el proyecto se lanzó este mes donde las protagonistas son Greeicy Rendon y Paulina Dávila; la trama gira donde los mundos opuestos de dos bailarinas colombianas colisionan dentro y fuera de la pista de baile cuando su ambición por triunfar las lleva por un camino peligroso.

“Yo principalmente fui como coreógrafo ya que el programa tiene de base el baile y estando allá (Colombia), me dieron ganas de actuar ya que estaba rodeado de puros actores, me pusieron en cursos de actuación, hice un casting para un papel y me quedé, no me fue difícil adaptarme porque se parece mucho a mí el personaje ya que también es coreógrafo y aprendí muchísimo y me encantó por lo cual deseo seguir un poco más en el mundo de la actuación”, informó Poncho.

Empezó a bailar a la edad de 10 años y a los 16 se mudó a la CDMX especializándose en varios géneros de música, pero enfocándose más al urbano, a los 17 años inició creando sus propias coreografías con las cuales se ha ganado un lugar entre las estrellas y muestra de ello es su cartera de clientes que solicitan sus servicios como coreógrafo o bailaron la cual es extensa, sólo por mencionar algunos de ellos son: Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Bad Bunny, Anuel AA, Ozuna, Rauw Alejandro, entre otros; asimismo, ha estado trabajando en varios países del mundo en los conciertos de los cantantes como en todo el interior de México, Guatemala, Brasil, Paraguay, Colombia; en el 2019 hizo un tour por Europa, que incluyó España, Holanda, Alemania, Italia, sólo por mencionar algunos.

Por otra parte, sobre sus proyectos futuros, señala: “Estoy aprendiendo a producir música en estos últimos meses, entonces espero que este año saque algo de este arte, también espero estar pronto en Chihuahua para poder hacer un show pequeño o dando cursos”.

Considera que el mundo de la danza no ocupa todavía el lugar que se merece, “falta mucho, pero creo que proyectos como éste, de Netflix, refleja eso, que los bailarines por lo general están atrás de un artista o videoclip, y ahora ‘Ritmo salvaje’ les está dando su lugar a los bailarines y a su arte”, finalizó.

FRASE

“Sí se puede vivir de esta profesión, yo lo hago, pero claro hay que luchar, hacer sacrificios, aprender, entrenar y ser muy dedicado”