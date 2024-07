Alejandra Guzmán los confundió; imitador de Nodal visita Chihuahua

Adán Reyes conocido artística como “El Compa NNodal” se encuentra en el Estado Grande por cuestiones de trabajo artístico y para convivir con sus fans de Chihuahua, su parecido con el intérprete del regional mexicano, Christian Nodal, le cambió la vida, dándole un giro de 180 grados, y hoy en día ya cuenta con miles de seguidoras quienes lo han confundido con el cantautor originario de Sonora, como fue el caso de la “Reina del Rock”, Alejandra Guzmán y sobre este tema y otros habló en exclusiva con El Heraldo de Chihuahua.

“Tengo un negocio en la Feria Nacional de San Marcos desde hace aproximadamente 6 años, ya me apodaban "El Nodal", y la empresa no tenía un nombre todavía establecido y surgió la idea de bautizarlo como “Los Mezclados del Nodal’, sin embargo, a mitad de la feria nomás no jalaba el negocio, algo tenía que hacer, ya había hecho impresiones y publicidad, entonces se me ocurrió ir por un sombrero e ir con la pintacaritas y que se nos llena y a partir de ahí todo se nos vendía”, expresó emocionado.

Por otro lado, indicó que su profesión es joyero y que toda alhaja que usa él mismo la hace, por lo cual ya ha fabricado algunas de ellas como las que usa Christian, después, dijo, le solicitaron un show, pero que él no cantaba decidiendo tomar clases para ofrecer al público un show de calidad en cada una de sus presentaciones que ha hecho a lo largo ya de un año, donde se apoya con pistas, pero también hace uso de su voz.

Aclaró que en su show ofrece por supuesto temas de Christian, y le pone su estilo característico, ya que no desea, por respeto a Nodal, hacer un espectáculo igual al cantautor, “el remedarlo, imitarlo a la perfección, estudiar sus movimientos tal cual, se me haría poco natural, una falta de respeto, ya que esa es su esencia”, indicó, haciendo también hincapié en que en sus eventos también saca a relucir los artistas: Julión Álvarez, Vicente Fernández, Joan Sebastian, entre otros.

Su gran parecido ha ocasionado algunas situaciones, posiblemente chuscas, ya que hasta los tatuajes que porta el intérprete de “Botella tras botella” hace que se los pongan, aunque son temporales ya que son de henna, pero le han dado un resultado exitoso ya que lo han confundido con Christian que hasta lo estuvieron felicitando por el futuro bebé y hoy en día le preguntan cómo se encuentra Inti, y siempre, indica, responde como debe ser “yo no soy él, hay que preguntarle a Nodal”.

Una de las confusiones más grandes ha sido la de “la Reina del Rock”, Alejandra Guzmán, ya que lo invitaron a disfrutar a un concierto que daría en Aguascalientes, en un Pueblo Mágico, pero lo solicitaron que fuera personificado como Christian Nodal, y en el momento que estaba cantando ella la melodía “Un día de suerte” se baja a saludar al público y justo en la frase “se me hizo conocerte” para su show y grita “¡qué guapote!, lo abraza y le da un tremendo beso, y se escucha en el micrófono cuando le dice “te quiero y admiro Nodal”.

“Yo siempre que me pongo nervioso ocupo ir al baño, y esta situación, me hizo hacerlo, y cuando salgo del servicio empiezo a escuchar en los radios de los policías y la Guardia Nacional: ‘Nodal acaba de salir del baño’ y yo volteando a todos lados para ver a Nodal, entonces los de la Guardia me escoltan y me llevan atrás del escenario y se acerca el manager de Alejandra y me dice precisamente estábamos hablando de ti en el avión, y todo eso pasó en cuestión de unos segundos que ni me dejaban hablar y querían que cantara junto a Alejandra un tema”, señaló.

Explicó que hasta que ya tuvo la oportunidad de aclarar la situación y les dijo que no era Christian Nodal y todos se sorprendieron y le empezaron a visar a Alejandra que no era Christian para que no anunciara que cantaría junto a ella, fue algo que se le quedó grabado para toda la vida y, dice, es una gran anécdota para contar.

La situación donde conoció a Christian fue muy diferente, donde tuvo la oportunidad de convivir con él y darle unos presentes, uno de ellos una joya donde viene el nombre de su hija Inti, entre otras más, y aquí está el link del encuentro de ellos dos (https://www.facebook.com/61555425670023/videos/1151226046030361), de igual forma otro enlace es (https://www.facebook.com/watch/?v=1106666777267361), donde causó furor en la feria por su gran parecido con el artista y donde los clientes están cantando temas de Nodal.

Si deseas saber más del doble de Nodal, quien se presentará en el restaurante-bar La Malquerida el día 19 de julio en Delicias y el día 20 en Chihuahua, de igual manera puedes seguir sus redes sociales donde se encuentra registrado como “Imitador El Compa NNodal”, en Facebook, en Instagram está como “Imitador El Compa Nodal".