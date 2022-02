“El Costeño” impone 20 años de risas

Ricardo Javier Carranza Gasca conocido en el mundo de la comedia como “El Costeño” habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua: “Yo nunca celebro un aniversario, no tengo la certeza de una fecha de inicio de mi carrera, de decir que empieza con mi primer salario o mi primer aplauso; no tengo registro de eso porque las primeras veces que me presentaba ni me aplaudían ni me pagaban”, pero hay una excepción su 20 aniversario de su primera presentación en el teatro-bar “El Cuevón”, de la Ciudad de México, donde este cinco de marzo donde develará una placa conmemorativa, centro de diversión que fue inaugurado por Polo Polo, informó.

“Mi nombre artístico se debe a la idea de Manuel Rodríguez Ajenjo, escritor de programas de comedia como ‘La Güereja’, ‘La Carabina de Ambrosio’, entre otros más, de hecho el personaje se llama ‘Mariano, El Costeño’, pero no se le hizo mucho énfasis al nombre principal; por otro lado mi evolución en mi trayectoria no sé si realmente lo estoy haciendo o involucionando dado lo rápido que van algunas cosas, ello debido a que la comedia se mueve muy rápido, los conceptos van cambiando, por ejemplo, a veces cuesta más trabajo hacer este trabajo en vivo que en redes sociales, ya que a través de esta plataforma la gente tiene la ventaja de esconderse en el anonimato, pero nosotros que damos la cara somos más sacrificables y enjuiciables”, indicó.

Sobre qué lo llevo a introducirse en este género cómico, dice, “mi padre era humorista y muere en el año 81 en una gira cuando yo tenía ocho años, por lo cual mi madre estaba por vender sus últimas pertenencias que él tenía, dentro de ellas estaban unos muñecos de ventrílocuo que llegué a ver cómo mi papá los manejaba y mi mamá se dio cuenta que yo los manipulaba bien, no los vendió y me los dejó, fue así que nació ese gusto en mí he inicié trabajando en fiestas infantiles siendo mis primeros shows cuando apenas tenía 12 años”.

Indica que México es una de las cepas de la comedia que está pasando por su mejor momento, en el sentido que hay mucha oferta, “sí lo vemos por el lado positivo, pero si nos vamos por el negativo, pues hay mucha competencia; y hablando de Chihuahua he ido algunas veces, no tanto como quisiera, pero sí he pisado esas tierras maravillosas, y los públicos son muy diferentes el norteño y el sureño, ya que el contexto social es muy diferente en cada lugar”.

Sobre sus colegas, Carranza reflexiona: “Pienso que la solidaridad se ha venido desmoronando porque los comediantes decíamos antes que éramos el gremio más solidario del medio artístico; ahora lo sigo viendo, pero no con la misma fuerza. No sé si sea porque estamos faltos de trabajo o porque la pandemia nos ha pegado a todos”.

“El Costeño” actualmente estudia sicología, algo que no había podido hacer; primero por falta de dinero y luego por falta de tiempo: “Ahora ya tengo pacientes de verdad y eso enriquecerá más lo que hago. Los chistes tienen que ver con la sicología, todos los chistes tienen que ver con eso. La gente paga para reírse de ti no para que te rías de ellos, no hay temas prohibidos para la comedia”.

El famoso humorista recuerda que fue el fallecido Miguel Galván “la Tartamuda” quien lo apadrinó