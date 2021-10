El Finito López perdió el miedo al escenario en “¿Quién es la máscara?”

Ricardo El Finito López se quitó el miedo de cantar en público, y participó en el reality”, donde participó con el personaje de Perro. El ex boxeador compartió con El Sol de México su alegría de haber formado parte de este show, pues lo considera una gran experiencia de vida.

“Todo lo que viví fue un premio, el estar en el aquí y el ahora, el poderme despertar y tener salud, eso es un premio, y lo viví intensamente, y lo sigo disfrutando hasta ahorita”, comentó.

El atleta confesó que en un inicio no deseaba participar en el programa, pero su hijo Mateo lo convenció para aceptar. Antes de ingresar, recibió apoyo por parte de la producción para entrenar su voz, y aprender los pasos de baile.

Gracias a ello se sintió con mucha confianza en el escenario, y ahora que terminó esa experiencia, asegura que se siente muy agradecido con el cariño de la gente, y los buenos comentarios que recibió.

“Disfruté el anonimato, y esa sorpresa de la gente que te dice ‘¿eras tú?, no lo hiciste mal’. Eso me gustó mucho”, dijo. “Como todo, hay un nervio, pero es algo controlable, me llevo el mejor premio que es el del público, de toda la gente que me escribió, de Miguel Ángel Fox y el Perro que me regalaron en miniatura”.

Ante la posibilidad de volver a participar en un concurso de este tipo, no la descarta, pero afirma que antes de entrar le gustaría prepararse muy bien para “evitar hacer el ridículo o que se me salga un gallo”.