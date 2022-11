El grupo “Alta Consigna” se presenta en Aquiles Serdán

Uno de los grupos que se han consolidado con su música es “Alta Consigna” quienes confirmarán de nuevo su éxito que han logrado a través de un concierto en el palenque de Aquiles Serdán este 2 de diciembre quienes estarán acompañados de un invitado especial César Quezada, dando así un espectáculo lleno de música del género regional mexicano.

De igual manera este proyecto artístico anda promocionando su más reciente tema que se titula “Si ya no me amas”, donde a sólo una semana de su lanzamiento ya cuenta con 48 mil reproducciones en YouTube, también sus seguidores podrán escuchar las melodías como: “El poder de tu mirada”, “No te pido mucho”, “Díselo”, “Culpable tú”, “Así nací”, “Aldo de mí”, “Un idiota”, “Si ya no me amas”, entre otras más.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otra parte, el originario de Chihuahua, César Quezada y su Máximo Estilo también complacerá a todas sus fans con canciones que ya lo identifican como: “Cuando me enamoro”, “Digan y digan”, “Haciendo planes sin ti”, “Las cuatro de la mañana”, sólo por mencionar algunas; así que alista tu “outfit” para tal ocasión y compra tus boletos que ya están disponibles en la plataforma de web.startickets.mx, siendo sus costos:

General $340.00, Mesas A $750, Oro A $1,080.00, VIP A $1,530.00, Mesas B $750.00, Oro B $1,080.00, VIP B $1,530.00, Mesas C $750.00, Oro C $1,080.00, VIP C $1,530.00, Mesas D $750.00, Oro D $1,080.00, VIP D $1,530.00, Oro E $1,080.00, VIP E $1,530.00, Oro F $1,080.00, y VIP F $1,530.00.