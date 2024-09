El rapero Remik González presentó su producción "Mis demonios" en Chihuahua

Considerado como uno de los grandes exponentes de la música del rap, hip hop, latino y urbano, por parte de los expertos en el mundo de la industria musical, Remik González se encuentra de gira con su más reciente producción “Mis demonios”, realizando tres espectáculos en el Estado Grande, que incluyó la capital, Ciudad Juárez y Parral; y siguen próximamente las ciudades de Puebla, Xalapa, y Monterrey.

El cantautor es originario de Tijuana y a lo largo de su carrera ha hecho colaboraciones con diversos colegas como: Santa Fe Klan, Tren Lokote, Buffon, Yusak, Bee Jay, por citar algunos, asimismo, su discografía se componente de nueve álbumes entre los cuales se encuentran: “María”, “Que siga la fumadera”, “Perro sin cadena”, “Gallo de los coros de oro”, entre otros, y quien habló con El Heraldo de Chihuahua sobre esta gira que realizando, su carrera y proyectos artísticos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Me fue muy bien, el cariño de la gente estuvo presente, hace mucho que no iba a esa ciudad (Chihuahua), como 8 años aproximadamente y me recibió muy bien, hubo firma de autógrafos y por supuesto fotografías con los fans, y deseo volver pronto ya que me dejaron un buen sabor de boca los chihuahuenses”, dijo contento Remik, quien tiene una trayectoria de 14 años.

Cabe destacar que su popularidad va en aumento, así lo confirman sus números de las redes sociales, en YouTube tiene 2.3 millones de suscriptores, en Facebook son 1.3 millones se seguidores, 706 mil en Instagram, y mensualmente en la plataforma de Spotify son 1 millón 100 mil oyentes, quienes disfrutan de sus composiciones, sobre estas cantidades, dice que es por lo que ha estado trabajando y es un logro en su carrera, así como uno de sus sueños ya cumplidos, afirmando que no quitará el dedo del renglón para que estos números sigan al alza.

Asimismo, el artista considera su música como rap de calle, de donde se pueden desglosar varias temáticas, como el abordar problemáticas de hoy en día, reflexiones, situaciones reales, incluyendo el amor y desamor, donde él está involucrado desde la idea, la letra, composición musical, dirección en los videos, comentó Remik, indicando que su nombre artístico se debe a que antes de componer música le fascinaba mezclar temas como los DJ.

Por otro lado, considera como uno de los grandes triunfos del artista cuando suben al escenario y ven al público coreando sus temas, como fue en su caso, en cada uno de los conciertos que ha estado ofreciendo en esta gira y ya sean temas pasados o actuales, las legiones de seguidores con que cuenta se las saben de principio a fin, acciones, dice, que lo motivan a seguir haciendo música para ellos quienes con estas acciones le compensan su trabajo ya que, afirma, son los que hacen al artista, tienen la última palabra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Algunas de las canciones con que identifican de inmediato al cantautor son: “La ratonera” que tiene 19 millones de visitas en su canal de YouTube, y otra es “Pirata sin barco” y ha sido reproducido el video casi 6 millones, siendo hoy en día unos clásicos en la discografía del artista y del género del rap.

Sobre sus proyectos futuros, aparte de darle promoción a su más reciente producción “Mis demonios”, informó que tiene una temática que se llama rap-table, que son unos ritmos más movidos y que desea continuar colaborando con los colegas del rap, por lo cual vienen varias sorpresas para sus seguidores.