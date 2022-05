El rock se apodera de Chihuahua con Molotov

Molotov, banda de rock mexicano, en este momento está interpretando sus éxitos en el Teatro del Pueblo de la Feria Santa Rita, agrupación que superó en multitud a María José, ya que la explanada se encuentra más llena, el grupo salió a las 9:45 de la noche.

Cientos de jóvenes y chicas portaban vestimenta negra, quienes coreaban las canciones, al calor, emoción y furor del concierto varios adolescentes empezaron a quitarse la playera y gritaban put… put… el show hasta el momento ha acaparado a familias completas quienes se presentaron con sus hijos a ver el espectáculo, padres que en su juventud eran los fans de la banda, y continúan demostrando su admiración al grupo.

Asimismo, hay seguridad de elementos de proyectos especiales, la Sedena, Policía Estatal y Municipal.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

A principios de 1997, Molotov comenzó a grabar los temas de ¿Dónde jugarán las niñas?, álbum en cuya producción habrían de participar Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, quienes también intervinieron con la guitarra y percusión, y el teclado respectivamente.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Una vez que salió a la venta el álbum, algunos críticos como el portal web Allmusic compararon a Molotov con otras agrupaciones extranjeras como Beastie Boys y Rage Against the Machine. En su reseña, Stephen Thomas Erlewine elogió el sonido distintivo del álbum, además de resaltar su portada provocativa. Sus canciones de crítica social y política del gobierno mexicano “incendiarias por naturaleza” se convirtieron en el rasgo distintivo de la banda. Algunos de los primeros temas de este tipo fueron “Gimme The Power”, “Puto” y “Que no te haga bobo Jacobo”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El disco obtuvo una nominación como “Mejor álbum de rock latino/alternativo” en los premios Grammy Latino de 1998. Vendió más de 400 mil copias en México entre 1997 y 1998.6 Hasta el año 2000, sus ventas excedían el millón de copias.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua