El urbano es el nuevo pop: Mike Bahía

Luego de cuatro años que han significado un intenso trabajo, así como una exitosa gira por Estados Unidos, el cantante Mike Bahía, presenta su reciente disco Contigo. Con éste el colombiano cierra una trilogía de significativos álbumes ―la cual comenzó en 2019 con el disco Navegando y adquirió mayor resonancia en 2021, con Contento―, que le han dado la fuerza para encontrar un lugar en la historia de la música urbana.

“Este es un momento para mirar hacia atrás, aunque debo reconocer que los otros dos discos también fueron de mucha contemplación, creo que ahora es tiempo de agradecer, por haber compilado tantas canciones maravillosas que, a pesar de que vivimos en un mundo rápido, tan cambiante día a día, me han representado, cosa que a veces los artistas no podemos hacer con todas nuestras canciones”, afirma Mika Bahía, en entrevista con El Sol de México.

EXPERIMENTA CON BACHATA Y SALSA

De este nuevo disco, Contigo, Bahía, menciona que en el nombre está el concepto, el cual es de agradecimiento, pues tanto el éxito que ha alcanzado, como cada una de las canciones de la trilogía se ha hecho en equipo, desde la producción, la difusión y, por supuesto, la aceptación del público.

Es por eso que para este disco se dejó ayudar aún más en la composición y letras de sus canciones, que incluyen ritmos como la bachata y la salsa: “Yo soy cantautor, y he tenido una carrera muy linda con ello, pero el tema del ego a veces nos obliga querer hacerlo todo.

“Antes de hacer este disco me pregunté ‘¿qué es lo que me falta?’, para no sonar igual, así que invité a varios amigos para hacer este disco en equipo”, relata el cantante, quien resalta que las canciones de este álbum más que buscar la popularidad lo que quieren encontrar es la identificación con el público.

Cortesía | Mike Bahía

Sobre la tendencia que ha mostrado el género urbano al congregar cada vez más géneros, Bahía comenta que él cree que se trata del “nuevo pop”, que por su versatilidad puede unir puentes entre diversos gustos.

“Para mí el pop, es una música que es para todo el pueblo, es ‘pop-ular’, no puede ser para un solo nicho. Es como un agua fresca que a todos les gusta beber y que tiene muchos sabores. Es muy egocéntrico poner fronteras, es lo mismo que pasa en el mundo que vivimos, al que hemos dividido en países, el goce está en conjugarlo todo para conocer bien cuál es la magia del mundo”, agrega.

MÉXICO ES LA CARRETERA

Al ser esta la primera vez que Bahía visita nuestro país para presentar su música, considera que ha llegado en buen momento, pues al ver los números de sus reproducciones ha podido darse cuenta que se encuentra en el gusto del público con 60 millones de reproducciones.

“No he querido llegar a competir con todos mis colegas, cuando el hormiguero estaba todo alborotado. Yo he querido llegar ahora, en este momento de mi carrera, para disfrutarme México, mostrar mi música y que sea mi trabajo organizado lo me haga ganar un mejor lugar.

“Creo que el temor y el respeto que había tenido por México, es el que me ha dado la fortuna de hoy encontrarme aquí con un trabajo completo. Estoy seguro de que llegué en el mejor momento, pues al final de cuentas México es la carreta en la que compiten hoy por hoy los mejores carros”, finaliza.