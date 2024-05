Eli Roth, director de “Hostal”quiere trabajar con Eugenio Derbez

El director Eli Roth (de la saga “Hostal”) es fan del cine mexicano, y elogia el trabajo de directores como Carlos Enrique Taboada, Issa López y Gigi Saul Guerrero. Por ello tiene deseos de trabajar con actores mexicanos, y actualmente tiene en la mira a Eugenio Derbez.

“Nos hemos visto, y he intentado como cuatro veces incluirlo en alguna de mis películas, pero no se ha logrado. Pero es muy divertido, es muy buen actor dramático, muero por trabajar con él”, respondió en conferencia de prensa.

El realizador se encuentra de visita en la convención CCXP México, donde ofreció una charla para fans en el Omelette Stage, en el cual presentó también su próxima película, titulada “Borderlands”, basada en el videojuego del mismo nombre, que llegará a los cines en agosto.

Adelantó que la historia, protagonizada por figuras como Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis, “tiene ese sentido del humor y de locura, todas las cosas que no se supone debes hacer en una película”.

LA COMPLEJIDAD DEL TERROR

Además de haber hecho “Hostal”, el realizador es conocido por su trabajo detrás de cámaras en “Viernes negro” y “Caníbales”, las cuales si bien pertenecen al género de terror, incluyen tintes de comedia, elemento que se ha vuelto un sello característico de su trabajo.

“El terror se trata de cruzar una línea y ser transgresor, estás haciendo y viendo algo que no deberías. Puedes ir muy lejos y desencantar a la audiencia”, dijo, y comparó ese género con la comedia en términos de lo inapropiado que pueden llegar a ser ambos.

“Un susto y una risa son respuestas involuntarias. Puedes hacer reír haciéndole cosquillas a alguien, pero no es real, o asustarlos con un ruido fuerte, pero eso es un reflejo. Cuando logras que se rían o se asusten genuinamente, es algo increíble”.

Asimismo, dijo que le gusta apoyar a otros directores de terror, pues disfruta ver un trabajo bien hecho. “Me da gusto cuando alguien me asusta, y agradezco el poder asustarme todavía, porque ya vi todo y nada me asusta. Cuando veo que algo me asusta, me encanta”.

Con respecto al 20 aniversario de “Hostal”, adelantó que podría haber algo especial para conmemorarlo, aunque no se atrevió a dar más detalles, pues se considera supersticioso y teme que si lo hace el proyecto podría no realizarse.