Elsa Aguirre, la actriz chihuahuense que cacheteó a Pedro Infante

Te contamos sobre una anécdota poco conocida de la farándula en la época del cine de oro mexicano en la que una actriz chihuahuense le plantó una cachetada guajolotera al ídolo Pedro Infante.

Aunque creas que no es verdad, este dato es 100% real y no fake, se trata nada menos que de Elsa Aguirre, una famosa actriz, quien contó su experiencia cuando el ídolo del cine mexicano intentaba conquistarla.

Dentro del cine mexicano existieron varias parejas que cautivaron el corazón del público, entre ellas estaba Elsa Aguirre y Pedro Infante, sin embargo, no siempre fue miel sobre hojuelas, de acuerdo a declaraciones que hizo la actriz en varias entrevistas, el intérprete de Amorcito Corazón se puso de acuerdo con sus maquillistas para que él pudiera entrar al camerino mientras Elsa Aguirre estuviera preparándose para grabar escenas de Cuidado con el amor.

Acercamiento entre Elsa Aguirre y Pedro Infante fue un momento bochornoso

La actriz comentó que cuando sus maquillistas le aplicaban polvos noto que había quedado pálida, sin embargo, se percató que en ese mismo instante, Pedro Infante se acercaba hacia ella, situación que la hizo sentir insegura y avergonzada, pese a eso reveló que ansiaba ese momento con él.

También confesó que desde antes de trabajar con el actor entre ellos dos existía una atracción muy obvia y que ansiaba besarse con él aunque fuera únicamente fuera un guión de muchos de sus papeles.

La actriz aseguró que cuando notó que su maquillaje no quedó del todo bien, el actor iba entrando, mientras que los nervios se apoderaron de Elsa, por lo que no pudo reaccionar y se quedo inmóvil al momento de que Pedro Infante se acercó a ellos detrás de ella, en la que le acercó un oso de peluche a su oído para que escuchara el tambor del muñeco.

Ante esto, a Pedro Infante ni siquiera le pareció importante el hecho de que a la actriz no le quedó bien el maquillaje por lo que giró la silla y le plantó un beso a la actriz en la boca.

Esto sorprendió tanto a Elsa Aguirre que su reacción fue la de darle una cachetada, aunque no fue la situación que imaginaba para el momento que tanto esperaba, la actriz confirmó que el actor no se enojó ni lo tomó a mal. Al contrario, Pedro Infante comprendió la situación ya que la madre de la actriz no estaba de acuerdo con que Elsa saliera con hombres mucho mayores a ella.

Elsa aseguró que muy en el fondo desconocía si estaba casado, y manifestó que sí permitiría un beso él querría casarse con ella por lo que prefirió mejor darle una cachetada, recordó en una entrevista.

Declaró después que Pedro Infante le dijo que el hecho había valido toda la pena, y sin más penas salió del camerino de la chihuahuense Elsa Aguirre.