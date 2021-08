Elsa Marina Sáenz Trillo es toda una actriz consagrada

Elsa Marina Sáenz Trillo es una actriz chihuahuense con una carrera de 45 años prolífera, con 55 obras de teatro, indicando que su gusto por la actuación siempre estuvo presente, por lo cual saliendo de la secundaria, en ese tiempo el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), abrió una escuela en esta capital, el Centro de Educación Artística, a la cual ingresó y estudió una carrera artística con especialidad en teatro: “Desde esa época empecé a viajar hacer giras, luego me trasladé a la CDMX a estudiar en la Escuela Nacional de Teatro y también allá estuve en varios montajes profesionales”, señaló.

Una de las obras que la marcó, de Alejandro Jodorowsky, fue “El juego que todos jugamos”: “Porque con ella, si bien no debuté, lo hice en otras cosas, pero fue mi primera incursión en el teatro profesional, también me dejó huella mi maestra Susana Alexander, Alejandro Bichir y la última puesta en escena que me marcó fue en el 2019 ‘Relatos de una mujer’, porque logramos muchas cosas, nos fuimos de gira por el estado con el Festival Internacional Chihuahua 2019 y ganamos el estímulo Fomac municipal, nos contrató la Secretaría de Cultura federal”.

Asimismo, ha dirigido 26 obras teatrales, entre ellas “La asamblea de las mujeres” con el Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua y recientemente ha trabajado en dos cortometrajes cinematográficos, uno de ellos “Hambre”, proyectado en el Festival de Cine, El Paso, Texas; y Festival de Cine en Sinshasa República Democrática del Congo; y “Vidha” para la Secretaría de Salud estatal, además del comercial “Lux Bakery” para San Antonio, Texas, un promocional para redes sociales, la miniserie “La Boda de mis Pesadillas” y representación de teatro virtual ad hoc con la situación pandémica.

Su intervención en festivales nacionales e internacionales arroja como resultado premio a la mejor actriz en el IV Encuentro Nacional de Teatro Veracruz 1981, primer lugar de teatro amateur por la sociedad de Críticos y cronistas de la CDMX 1986, primer lugar en concurso regional de teatro Casas de la Cultura del Estado de México 1985 y 1986, reconocimiento por la embajada Colombiana con la obra “La orgía”, diploma por The University of Texas at El Paso, reconocimiento del gobierno municipal capitalino por 26 años de trayectoria 2006, placas de reconocimiento como juez en el Festival de Ciudad Juárez 2017, 2019 y 2020, en 2017 fue galardonada con la Medalla al Mérito Cultural “Víctor Hugo Rascón Banda”.

Fue invitada por la ONU y su oficina contra la droga y el delito, al coloquio internacional sobre “Teatro y Cárcel” 2018

Pie de foto: Es licenciada en Docencia Tecnológica y maestra en Educación e Investigación.