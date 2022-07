Emir Pabón elegirá integrante de la Academia para vocalista de grupo Cañaveral

Emir Pabón cantautor, productor musical e hijo de Humberto Pabón, fundador del grupo Cañaveral, ratifica la decisión de la familia musical de elegir de entre los integrantes del reality La Academia 20 años (o el ganador) 2022, al nuevo vocalista de su agrupación.

“El 14 de agosto cuando se llegue a la gran final del reality, le ofreceremos al ganador o a otro participante que se quedó en la raya, si acepta firmar el contrato laboral con nosotros para que forme parte de Cañaveral”, declaró, en su paso por la alfombra roja del estreno de la temporada veraniega de Disney On Ice en el Auditorio Nacional. Actualmente, Cañaveral cuenta con tres vocalistas, “es un deseo de mi padre y de nosotros, tener a un académico; en esta generación sabemos hay muy buenas voces, no nos fijamos en la nacionalidad mexicana, peruana o colombiana, no: queremos a la voz que nos hará tenerla orgullosamente en nuestro grupo”.

Acompañado de su esposa Stefanía y su bebita en brazos, quien el 31 de este mes cumple su primer año de vida, Pabón, negó que se persiga refrescar el sonido de la cumbia de Cañaveral con el nuevo integrante académico.

“Cada vez que lanzamos una nueva canción la innovamos con nuevos arreglos y sonidos de nuestra cumbia que, nos ha hecho durante 27 años, tener esta trayectoria. Simple y sencillamente nos nació tener a un académico de esta generación en nuestro grupo para que profesionalmente sea cantante”, detalló en la charla.

Emir afirmó que, “ya estamos en los preparativos de nuestro magno concierto de aniversario, para el que perseguimos que haga su debut el académico y que forme parte de nuestra agrupación. Lo conoceremos el próximo 14 de agosto noche de la final del reality”.

El cantante disfrutó junto a su esposa y su pequeña de la presentación de los personajes Mickey Mouse y Minnie, Goofy, Pato Donald y las princesas de Disney.