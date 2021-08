Emma: La película que el Cruz Azul rechazó

Antes de que el Cruz Azul fuera campeón del futbol mexicano, la guionista Adriana Pelusi (Control Z) escribió la cinta Emma con el equipo en mente. En la historia, la Máquina Celeste gana el torneo, algo que en la realidad lograron apenas hace tres meses después de 23 años con una sequía de títulos.

Aun con el vaticinio de la escritora, la producción de esta película infantil no logró integrar al equipo a la película que estrena en cines comerciales este jueves.

“Por un tiempo los buscamos pero no tuvimos suerte. Pero teníamos que hacer la película de alguna manera. Y para nosotros era importante que la historia estuviera acompañada por un equipo real, pues eso la llena de una identidad auténtica y hace espejo con gente real”, narra Julio Bárcenas, director del filme.

La búsqueda los llevó a contactar con el Querétaro. “Estuvimos a punto de ser Gallos Blancos”, recuerda el cineasta. Sin embargo, tampoco se logró. Fue hasta que alguien de la producción se puso en contacto con el Monarcas del Morelia –antes de su extinción en junio pasado– que se logró integrar a un equipo de futbol profesional a la cinta.

“El mundo del futbol es muy hermético, complicado, pero tuvimos la fortuna de terminar en un buen equipo. Y al participar con ellos pudimos invitar a su porra para trabajar, entender por qué es una porra tan familiar y local. Y hoy por hoy, me uno al dolor de perder al equipo en Morelia; ojalá que regrese en algún momento porque su afición es muy humana y cálida”.

Emma, que estrena el jueves en el circuito comercial de cines, sigue a una niña solitaria de ocho años que al recibir un balonazo en la cabeza tiene una revelación. Al tratar de descifrar ese mensaje conoce a Andrés, un niño al que le fascina el fútbol y que no se siente cómodo en su nueva escuela. Ambos encontrarán una ruta en su vida a partir de este deporte.

“Una de las características que tiene es que Emma siempre quiere dar lo mejor de ella”, explica Cassandra Iturralde, su joven protagonista. “Ella es una niña que no tiene amigos, que está sola porque sus papás no le prestan atención, ya que tiene dos hermanitas gemelas pequeñas y sus papás no saben qué rollo con tres hijas. Y al final acaba con amigos y haciendo entender a los adultos varias cosas”.

La historia destaca por lanzar un mensaje que rompe con ideas propias del deporte como que una niña no puede jugar futbol.

“Queríamos acercarnos a este mundo infantil y romper con paradigmas. De entrada que la protagonista no fuera un niño futbolista como en otras películas mexicanas que hemos visto, sino darle la vuelta y que nuestra heroína fuera creciendo. Esto tiene que ver con los valores que ella va encontrando a lo largo de la película”.

Emma es reestrenada este año después de que su lanzamiento a finales del 2020 fuera interrumpido por la segunda ola de Covid-19 en México.

El filme es la ópera prima del director Julio Bárcenas. Además de ser la primera cinta estelar de Cassandra Iturralde, quien ha participado en las series Diablero y La negociadora, así como la telenovela Los elegidos. Además cuenta con las actuaciones de Michelle Rodríguez, Julieta Egurrola y Silverio Palacios.