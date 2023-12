Emne Ordaz: La modelo chihuahuense que triunfa en pasarelas y videos musicales de todo el mundo

El talento chihuahuense ha dejando muy en alto el nombre del estado grande en diversas partes del país y del mundo, este es el caso de Emne Ordaz, originaria de Nuevo Casas Grandes, quien gracias a sus cualidades artísticas ha logrado participar en videos musicales de artistas de talla internacional como: Burn a Boy en “Vanilla”, Bad Bunny en “Yonaguni”, Morat en el videoclip “Tarde”, David Guetta y Bebe Rexa en “I am good” y con A. Chal en “Zorro”.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua la modelo habló sobre su trayectoria y sus proyectos para el 2024: “Estoy viviendo en la Ciudad de México, pero este diciembre vine a visitar a mi familia, mi carrera abarca principalmente los comerciales, pero también soy modelo de pasarela y he desfilado para: Toronero, Anuar Layon en Disney Gala donde modele la colección de Pinocho; Benito Santos en Huaweii, e hice mi debut abriendo y cerrando para Carla Fernández”, expresó.

IMAGEN DE DIVERSAS MARCAS

“Por otra parte, también he tenido la oportunidad de hacer comerciales para marcas como: Meta, Ray Ban, Sunglass Hut, Pantene, Nissan, Barcel, Pepsi, Apple, Adidas, Cerveza Victoria, Cerveza Sol, Topochico, NFL, Fanta, Yuya en Bailando juntos, M2Maletier, H&M, Don Julio, Urban Decay, Levi’s, Brooks, New Era, Tommy Hilfiger, Timberland, Dr. Martens, por citar algunas”, dijo Emne Ordaz.

Foto: Cortesía | Emne Ordaz

NACE UNA ESTRELLA EN 2017

“Empecé en el 2017 aquí en Chihuahua, me descubrieron en un club nocturno el Lulu’s, fue Saúl Colmenero, quien me dijo: ¿quieres ser modelo?, y pues decidí dar ese paso, aunque ya había posado para proyectos pequeños no profesionales, sin embargo, nunca me había llamado la atención porque sentía que no estaban valorando el modelaje como un trabajo real”, declaró.

ARTISTA DE REALIDAD AUMENTADA Y VJ

“Otra de mis facetas es que soy artista de realidad aumentada, estudié Filosofía en la UACh ejerciendo en un estudio de realidad aumentada llamado Aura XR, donde estuve como directora de contenido por tres años, y hoy en día, de la misma forma, me dedico hacer experiencias de realidad aumentada por mi cuenta, soy igualmente VJ, pongo visuales para disc jockey en fiestas, y me gusta todo ello, trato de desenvolverme en todas las áreas que pueda.

“Me gusta ser artista, me gusta expresarme, también convertirme en algún personaje y transmitir lo que los demás me piden manifestar a través de la moda, la actuación, el arte en general, la expresividad en general es mi fuerte”, informó.

VIAJES POR TODO EL MUNDO

“Mi primer viaje como modelo fue a Londres, Reino Unido donde permanecí por tres meses, también trabajé en Alemania, España especialmente en Ibiza donde me llevaron para un video de David Guetta, asimismo, he visitado Hong Kong, Grecia, París, también en Nueva York, por lo cual domino el idioma inglés y voy por el francés, y estoy tomando clases de actuación, ya que deseo interpretar a una mujer guerrera porque así me identifico”, aseguró.

METAS

“Quiero abrir un negocio de gorditas en México, llevando como bandera el veganismo, además uno de mis sueños es que algún día una marca muy grande me elija para hacer una campaña muy notoria a nivel internacional, seguir desarrollándome como modelo, lograr ser influencer, dar a conocer de dónde vengo, quién soy, qué me ha formado y mi estilo de vida, y quiero llevar esos valores que me inculcaron en mi familia; incluso lo toman como sorpresa en las naciones que he estado al decirles que soy mexicana, aunque tengo raíces libanesas y hopi, de ahí mis tatuajes que están basados en el estilo de las vasijas de las culturas del norte, pero orgullosamente soy de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua”, dio a conocer.

SIGNIFICADO DE LA MODA

“Para mí es mucha expresividad, personalidad, estilo de vida, expresar un pensamiento y también es muy importante que se tome como una indumentaria, y considero que la ropa no tiene género, cualquier persona puede utilizar lo que le dé la gana, y me encanta que diversas marcas se han abierto a la inclusividad, para todo tipo de cuerpo, así que les digo a las personas que deseen incursionar en las pasarelas que lo hagan, que no se detengan, se esfuercen y tengan bastante disciplina”, finalizó.

DATO:

Su peculiar gusto en la moda le ha abierto las puertas en diversas revistas para posar como: Elle, GQ Rusia y México, Lofficiel, Vogue, y Vice