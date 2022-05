¡En la portada! Christian Nodal posa para la revista Playboy de Nueva Zelanda [fotos]

Christian Nodal continúa siendo tendencia, y esta vez no por su ruptura con Belinda, sino por su participación en una prestigiosa revista internacional para caballeros, y es que el cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que pertenecen al nuevo número de ‘Play Boy’ para la versión de Nueva Zelanda.

Son varios los famosos nacionales que han brillado en el extranjero al aparecer en algún número de esta popular magacín para adultos, en el pasado ya lo había hecho Yuri, Alejandra Guzmán o incluso el youtuber Luisito Comunica. Esta ocasión para la edición de mayo, el país ubicado en Oceanía decidió que el intérprete de ‘Botella tras botella’ estaría en la portada.

En las fotografías se puede ver al artista en diferentes locaciones, mientras porta varios atuendos de temporada, que a su vez son característicos de su estilo. Al poco tiempo de haber compartido la publicación, ya ha superado los 250 mil ‘me gusta’, también ha podido recolectar varios comentarios que lo felicitan por este momento.

PLAYBOY MEXICANO SE VUELVE INTERNACIONAL

Con la leyenda ‘Playboy de México se vuelve internacional’, fue como presentaron al cantautor de música regional para este número, quien en la portada aparece sentando, mientras la modelo Natalie López se encuentra detrás de él con una mano sobre su pecho. En las siguientes imágenes ambos están haciendo varias poses sensuales.

“Christian Nodal, el cantante de música regional mexicana de 23 años que está rompiendo todas las barreras desde esta portada de Playboy hasta su música, nos da una idea de quién es a puerta cerrada. El humilde cantante de orígenes humildes es el chico amante definitivo, y amamos su viaje tanto como su música”, redactaron en una de las páginas.

El exponente de ‘No te contaron mal’, compartió en sus historias de Instagram un video con el detrás de cámaras, en donde se encuentra con Natalie en la sesión fotográfica. De acuerdo con medios locales, la revista ya fue distribuida en varios comercios, por lo que sus fans de esta nación pueden acudir a su tienda más cercana para adquirirla.

NODAL HABLA DE SU RUPTURA CON BELINDA

Casi se cumplen tres meses de que Belinda y Nodal terminaron su noviazgo, ambos mantuvieron un bajo perfil y pese a los rumores que surgieron, ninguno de los dos se había encargado de desmentirlos o confírmalos, y no fue hasta hace unos días que el cantante decidió romper el silencio.

“Lo que te puedo decir es que yo ni cosas de dinero, ni todo lo que se habla, se habla muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos eso es lo que se tiene que quedar”, respondió en una entrevista para Televisa Espectáculos.

Él comentó que solo le deseaba lo mejor a su ex: “A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro, (…) Más allá yo estoy bien y espero que ella esté bien y que siempre le esté yendo increíble”.

