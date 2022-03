Epica estará en la capital de Chihuahua el 10 de mayo

Épica no sólo regresa a México en mayo próximo, sino que llevarán a cabo la gira más larga que hayan realizado por el país con un total de nueve fechas, en esta ocasión ofrecerán su marca registrada de Metal Sinfónico a las ciudades de: Chihuahua, Toluca, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y León; los boletos para todas las fechas ya están disponibles desde el 5 de febrero en la liga: www.epica.nl/tour.

La cantante Simone Simons comentó sobre la gira: “¡Estamos súper emocionados de anunciar la gira mexicana más grande que hayamos hecho! este mes de mayo, nuestra ‘mega gira mexicana’ nos llevará a varias ciudades en las que no hemos tocado en más de una década, así como a algunos lugares en los que nunca hemos estado antes. ¡Estamos absolutamente ansiosos por volver al escenario en México y tener una gran fiesta con nuestros fanáticos mexicanos! ¡Nos vemos pronto!”.

La banda llegará a nuestro país con el aclamado Omega bajo el brazo. Editado en febrero de 2021 por Nuclear Blast, el disco obtuvo espléndidas reseñas en todo el mundo. Como los fans saben bien y como quedó demostrado con el concierto digital y posterior disco en vivo Omega Alive, editado en diciembre pasado, las presentaciones en vivo de la banda son verdaderos acontecimientos imposibles de olvidar.

Épica fue creada por el compositor Mark Jansen luego de dejar After Forever, en 2002, e inmediatamente estableció su nombre fuera de Países Bajos, dando grandes pasos hacia convertirse en la impactante super potencia del Metal Sinfónico que es en la actualidad.

Tras de su ambicioso debut con The Phantom Agony (2002) y el sorprendentemente ecléctico Consign To Oblivion (2005), su camino alcanzó nuevos parajes con su primera obra maestra conceptual, The Divine Conspiracy (2007) y el disco con el que la rompieron en todo el mundo, Design Your Universe (2009). En 2012 llegó Requiem For The Indifferent, seguido en 2014 por The Quantum Enigma y luego el que hasta ahora era su trabajo más fino y embelesado, The Holographic Principle (2016) con el cual cimentaron de forma definitiva su reputación de ser no solo una de las bandas más trabajadoras que hay, sino una de las mejores.

Omega se metió al Top 10 de las listas de venta en Alemania, Holanda, Bélgica y Suiza. Épica ha girado por todo el planeta y se ha presentado en festivales venerados como Wacken, Hellfest, Heaven and Hell, Heavy MTL y Download, además de países inéditos para el metal como Corea del Sur, Sudáfrica y Venezuela.

INTEGRANTES

Simone Simons - voz

Isaac Delahaye - guitarra

Mark Jansen - guitarra, guturales y gritos

Coen Janssen - sintetizadores, piano

Ariën van Weesenbeek - batería

Rob van der Loo - bajo

REDES SOCIALES

www.epica.nl

www.facebook.com/epica

www.instagram.com/epicaofficial

www.twitter.com/epica

www.nuclearblast.de/epica

DATO:

Durante todo 2022 la banda celebrará su vigésimo aniversario y para ello habrá varias reediciones de sus primeros discos