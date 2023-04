¿Eres fan de Sin Bandera? Vendrán a Chihuahua con “Frecuencia Tour”

El dúo “Sin Bandera” se presentará en Chihuahua capital este 13 de mayo con su “Frecuencia Tour”, concierto que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones, siendo los costos que señala la plataforma Startickets: zona Fan $2,400.00, General $500.00, VIP $1,800.00, Diamante $2,200.00, Oro $1,400.00, y Plata $850.00.

“Entra en mi vida”, “Mientes tan bien”, “Kilómetros”, “Te vi venir”, “Si tú no estás”, melodías emblemáticas de estos dos artistas que han logrado posicionarse en el gusto de las nuevas generaciones gracias a estas composiciones, entre otras.

Su trayectoria ha sido reconocida con varios reconocimientos como el premio Grammy Latino en el 2002 por su trabajo “Sin Bandera, en la categoría “Mejor álbum vocal pop dúo o grupo”, repitiendo la hazaña en el 2004 con su producción “De viaje”, en la misma terna; así como varios Premio Lo Nuestro, Premios Oye!, Premio Ascap.

Sin Bandera cuentan con un estilo distintivo en los ámbitos del pop y las baladas románticas. Después de una pausa de siete años en los que Noel Schajris y Leonel García abrazaron una exitosa carrera solista en la que se fortalecieron tanto lírica como musicalmente, los cantautores decidieron retomar su sociedad para volver a integrar este proyecto musical.

El dueto mexicano-argentino fue formado en el año 2000 por Noel y Leonel, quienes se conocieron componiendo canciones, quienes después de tener experiencias musicales por separado, se juntaron y de esta manera decidieron compartir esta experiencia con la mayor gente posible.

¿Quiénes son los integrantes de Sin Bandera?

Noel Schajris, nació el 19 de julio de 1974 en el Barrio de Flores de Buenos Aires, Argentina. Leonel García vio la primera luz el 27 de enero de 1975 en el Distrito Federal. La relación de ambos con la música fue orgánica en su infancia y, a temprana edad, se percataron de su inclinación hacia este arte.

Noel recuerda en su biografía que tienen en su página web: “Cantar para mí siempre fue natural, cantar siempre, era como respirar. Mis padres me cuentan que era ´una radio con patitas´ y, según ellos era afinado. A los 13 años, tuve la decisión consciente de dedicarme a la música. Fue cuando mi abuela me regala mi primer piano. Ella tuvo que hacer un enorme esfuerzo para comprarlo. Tengo la imagen de irlo a buscar en la avenida Callao de Buenos Aires. Eso determinó mi vida”.

Por su parte, Leonel comenta al respecto: “En mi casa siempre se cantaba. Mis padres cantaban a dueto. Les gustaba sacar las canciones de lo que estaban oyendo en ese momento en español, en inglés. Las tardes de los fines de semana se organizaban reuniones familiares. Mi hermano y yo cantábamos con nuestros padres. Para mí la música siempre representa a la familia, era como el elemento que nos unía, a pesar de nuestros temperamentos explosivos.

En la escuela empecé a cantar y me di cuenta de que tenía cabida en los grupos y facilidad para hacerlo. Empiezas a pisar espacios pequeñitos, escolares y comienzas a sentir esta emoción y de conexión con algunas personas. Posteriormente, en la preparatoria hacen un concurso, me inscribo y tengo la fortuna de ganar en ese teatro donde recibo el primer aval de gente extraña. Ahí me doy cuenta que esto es lo que quiero hacer toda mi vida”.