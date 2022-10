Es un momento que pide silencio: Guillermo del Toro agradece mensajes tras muerte de su madre

Durante la premier de "Pinocho" en el Festival Internacional de Cine de Londres, el director de cine, Guillermo del Toro, se tomó un momento para confirmar una lamentable noticia, el fallecimiento de su madre, Guadalupe González.

Dicha noticia conmocionó tanto a sus compañeros del medio como a sus seguidores en internet, quienes lo llenaron de buenos mensajes de amor y consuelo, sin embargo, como parte del duelo de Del Toro, decidió distanciarse de las redes por unos días, siendo evidente su ausencia.

Pero, para no dejar a sus fans preocupados, hace unas horas publicó un tweet agradeciendo a todos por sus buenos deseos y palabras de aliento, sin embargo remarcó que este es un momento que pide silencio.

No he podido -y quizá nunca podre- agradecer cada uno. Pero no me piensen ingrato. Es un momento que pide silencio- y en el va mi gratitud y el acuse de recibo de tanta bondad.escribió en el tweet.

Quiero por este medio agradecer todos los gestos, DMs y emails que he recibido. No he podido - y quizá nunca podre- agradecer cada uno. Pero no me piensen ingrato. Es un momento que pide silencio- y en el va mi gratitud y el acuse de recibo de tanta bondad. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 17, 2022

Posteriormente, en otro tweet, Guillermo del Toro anunció que seguirá apoyando con la beca ANIMEXICO para jóvenes animadores durante 10 años, en honra de la memoria de su madre.

To honor my Mother's memory, I will commit to continue the ANIMEXICO animation scholarship for young aimators for a full decade more. Para honrar la memoria de mi madre me comprometo a una decada mas de la beca ANIMEXICO para jovenes animadores. pic.twitter.com/KoGz51jIAG — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 17, 2022

La respuesta de los fans

Luego del agradecimiento que expresó Guillermo del Toro en su tweet, miles de fans le han contestado con mucho cariño y agradecimiento por sus buenas acciones y por ser un ejemplo a seguir para muchos jóvenes mexicanos que desean incursionar en el mismo camino que Del Toro.

Ánimo Guillermo, usted hace que todo un país se sienta orgulloso, así que nunca dude de lo orgullosa que estuvo su madre por todo lo que ha logrado y sigue logrando. Eres grande Guillermo!! — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙤 🦥 (@MarianoRam3) October 17, 2022

pic.twitter.com/qO7aYWG6EW — yuki tsunoda’s flatbrim cap (@monsterrats) October 17, 2022

Tqm Guillermo pic.twitter.com/DQYd6tvAfY — Pinche China 🎃 (@alocalavera) October 17, 2022

Lo queremos mucho señor. Espero que pronto encuentre resignación, y en ella la calma. Sé que hizo muy orgullosa a su madre, y que ella la va a acompañar siempre en su arte. — Karen la primera con su nombre (@anakargm) October 17, 2022

Publicado originalmente en El Sol de Tijuana