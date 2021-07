Esta noche Carolina Ross en el Almanza

Minutos antes de subir al escenario Carolina Ross hizo gala de su sencillez y comentó que su corazón se encuentra muy bien sin entrar en detalles, en referencia a su inclinación por la música mexicana dijo que es su preferida, y que si bien ha incursionado en otros géneros, su pasión son las melodías vernáculas dejando de lado el reggaetón.

“Somos humanos y sí me han pasado inconvenientes en el escenario, pero he salido adelante, no pasa nada, es la magia de las presentaciones en vivo”, indicó la cantante de covers que en poco tiempo ha conseguido más de un millón de seguidores y esta noche se presenta al lado de Aleks Syntek.

Con el mariachi preparado, la joven abrirá el concierto de Grupo Aras que realiza esta actividad para deleite de algunos chihuahuenses que gozarán de un evento privado que tiene como objetivo ofrecer derrama económica para el “estado grande”.

Por su parte, la presidenta de Grupo Aras dio la bienvenida a los asistentes y agradeció su confianza destacando que la empresa cuenta con más de 18 mil asociados, posterior a ello los invitó a disfrutar la noche amenizada por Carolina Ross y Aleks Syntek.