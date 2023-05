¿Están listos? Este 13 de mayo se presentará Sin Bandera en el Centro de Convenciones

Este 13 de mayo, a las 9 de la noche, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua recibirá a “Sin Bandera”, dueto que viene a la capital con su gira “Frecuencia Tour” para consentir a sus fans y deleitarlos con sus éxitos que los han consagrado como uno de los duetos favoritos de toda Latinoamérica, asimismo, otro de los motivos de sus espectáculos que están ofreciendo en diversas ciudades del país es por sus 20 años de trayectoria.

“Que lloro”, “Entra en mi vida”, “Que me alcance la vida”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir”, “Mientes tan bien”, “Kilómetros”, “Sirena”, “En ésta no”, son algunas de las melodías que integran la discografía del dúo “Sin Bandera”, integrado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García y el nombre surgió, según información que aparece en internet; ambos iban caminando por México y en una plaza de dicho país siempre había una bandera de México gigante, ese día no estaba, y Leonel a darse cuenta de eso dijo: "sin bandera", se miraron Leonel y Noel y en ese momento se dieron cuenta que ese era el nombre con el que bautizarían su proyecto artístico.

Fue precisamente en el año 2000 que inició su carrera donde su música se ha inclinado a la balada, pop, y hasta ranchera, sin embargo, con la intención de probar suerte cada uno como solista, es en el 2008 que toman diferentes caminos en la música, e indican en su página web sobre este capítulo en su vida. Leonel cambió de género para inclinarse hacia el lado blanco de la música, yendo al folk y el country.

Foto: Facebook | Sin Bandera

“Mis primeros discos como solista tenían mucho más la inclinación a ese lado que del R&B o del soul, fue muy interesante sentir otro tipo de armonía, más simple, con menos movimientos de voz. Rompí con eso porque me gustaba y porque he experimentado mucho la frontera con los Estados Unidos. He vivido el country, sé cómo es estar en esos ambientes.

Por su parte, Noel reflexiona sobre esos años de separación de Sin Bandera: “Caminé por otros territorios pero nos reencontramos con esta nueva camada de artistas de R&B y un hip-hop muy saludable que está pasando ahora. Nos hemos reencontrado en ese mismo lugar, pero 15 años después. A partir del 2008 me reencontré con influencias de mi infancia y adolescencia, con el rollo anglo de Peter Gabriel, Sting, The Police, Beatles.

Voy a Abbey Road, trabajo con Tony Levin y Jerry Marotta. Grabo bases en los estudios Avatar de nueva York con la base del Peter Gabriel de los ochenta. El primer disco que saqué después de que paramos tiene todo ese rollo muy británico. Me fui por esa ruta, combinada con lo que está pasando actualmente en la música electrónica. Estuve mezclando los mundos análogo y digital. Nos reencontramos con ese amor a ese hip-hop y R&B 2015 que está muy saludable, con cosas muy interesantes”.

Y es en el 2015 que deciden de nuevo unir talentos para empezar otro ciclo musical, donde nuevamente han ganado seguidores, un ejemplo de ello son los 3.8 millones que los siguen en Facebook, 800 mil en Instagram, 2.7 millones en YouTube, donde se han reproducido 2 mil 200 millones los videos.