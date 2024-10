Estará el chihuahuense Kevin Kaarl en el festival "MEXCLA Spotify"

Uno de los artistas chihuahuenses que ha logrado consolidarse en el mundo de la música es Kevin Kaarl, quien en los últimos años, ha estado presente en diversos festivales, tanto nacionales como internacionales, y de nuevo se anota un éxito en su carrera al ser invitado a participar en “MEXCLA Spotify: Palenque, Feria y Cotorreo” que se llevará a cabo los días 2 y 3 de noviembre en el parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Además, en el mismo festival estarán artistas de talla global como: Grupo Firme, Luis R. Conríquez, Grupo Marca Registrada, La Adictiva, Bellakath, Uzielito Mix & Friends, Silvana Estrada presenta “Ofrenda”, Deorro, Tony Aguirre, Régulo Caro, Remmy Valenzuela, por citar algunos.

El cantautor siempre ha dejado en alto el nombre del Estado Grande gracias a sus temas que son una sensación en las diferentes plataformas musicales y por supuesto, los números de las reproducciones de sus canciones lo dicen todo, un ejemplo de ello es “San Lucas”, que tiene la cantidad de 328 millones.

Por si fuera poco, en su canal de YouTube cuenta con 28 videos que han sido visualizados nada más que mil 902 millones de veces, y a lo largo de su carrera, que dio inicio en septiembre del 2018 al lanzar su primer sencillo “Amor viejo”, ha obtenido diversos premios y distinciones, uno de ellos Premio Rolling Stone en Español al Artista Promesa del Año (2023).

Asimismo, el famoso en sus redes sociales recientemente dio a conocer que habrá temas nuevos en un viaje que hizo a Islandia: “Que semana tan recordable por siempre. Islandia me llenó el alma y todo lo que alguna vez llegué a soñar de adolescente. Y sí, obviamente habrá nueva música. De aquí son las dos influencias más fuertes que he tenido desde el inicio: Of Monsters and Men y Sigur Rós y neta que se entiende de dónde sacaron tanto arte. Tqm a ellos, al Mario al Che al Alonso al Bryan a Islandia y a ustedes por llevarme a todas partes”, palabras escritas en su Instagram.

El género musical que imprime en sus temas es el folk, además, en entrevistas a informado que al crecer se inclinó más hacia la guitarra y, cuenta que, empezó a escribir canciones por aburrimiento en su cuarto y por hobbie decidió subirlas a su canal de YouTube e inesperadamente comenzó a tener muchas visualizaciones, cosa que hizo que se enfocara más en este proyecto musical independiente.

Es de mencionar que ahora con este proyecto, Spotify unirá a fans, artistas y creadores en un evento de grandes dimensiones en vivo hasta la fecha en México. Combinando “Mexa” con “mezcla”, la palabra “Mexcla” es un guiño a la rica herencia cultural y diversidad de México. También habla de la creciente paleta musical de la nueva generación: en Spotify, los usuarios de la Generación Z en México escuchan un 36% más de artistas cada mes en comparación con las generaciones anteriores.

Esta experiencia única se inspirará en algunos de los espacios de entretenimiento y tradiciones más queridos de México, donde los asistentes podrán esperar la energía de una tradicional feria de pueblo, con comida, juegos y experiencias especiales. El escenario principal casi circular traerá a la capital de México el ambiente de un tradicional palenque, conectando íntimamente a fans y artistas.