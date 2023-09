Estará el joven comediante Kike Vázquez "Bien parado para todos" en la ciudad de Chihuahua

El comediante Kike Vázquez prepara una gran presentación para entretener y hacer reír a los chihuahuenses con sus rutinas de humor distintivo a través de stand up; el evento esta programado para el 29 de septiembre en el centro de espectáculos Arena Corner Sport, bajo el título: “Bien parado para todos”.

Las rutinas de comedia de Kike Vázquez buscan ser incluyentes por lo que, en el escenario ofrece el mensaje de igualdad y trato justo para todos.

Por lo anterior, si deseas pasar unas horas de diversión, risa y ser parte de la cultura incluyente esta es la oportunidad para disfrutar de las ocurrencias y anécdotas cómicas que han hecho de Kike Vázquez uno de los comediantes más populares del país, esto gracias a su estilo humorístico irreverente y observador.

Es de mencionar que el artista, de 35 años de edad, es psicólogo, terapeuta familiar, activista por los derechos de las personas con discapacidad y con diversidad funcional, comediante, fanático de la música, la guitarra, los libros y los ajolotes, nació en la Ciudad de México a los cinco meses y tres semanas de gestación, el ser prematuro le causó un episodio de hipoxia, derivando en una parálisis cerebral que afectó su desarrollo motriz.

Su reconocimiento en la comedia empezó por accidente, ya que en sus discursos de oratoria él intentaba ser muy serio, pero la gente terminaba riéndose, ha dicho en diversas entrevistas que siempre se preguntó qué ocasionaba ese efecto, hasta que descubrió el stand up comedy por televisión y recordó aquellas escenas de la preparatoria.

Kike no enfoca sus chistes en el “lisiado” y el “ciego”, sino que trata de plantear escenarios que la gente no imagina en una persona con discapacidad; por ejemplo, que pueda sacar ventaja de su condición.

Considera que cuando se piensa en las personas con discapacidad no se asocia la idea de una profesión o de un noviazgo, por ello, a través del stand up busca mostrar a la gente que no tienen una discapacidad.