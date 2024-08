¡Sigue el evento! Estará hoy el chihuahuense Raúl Urías en el Referencia Norte 2024

Para este 27 de agosto Referencia Norte continúa con sus conferencias en las instituciones educativas y será Jorge Diego Etienne quien dará inicio al programa con el tema “Consejos para jóvenes creativos” en la UTCh Sur, a las 10:00 horas; luego será el turno para Diego Barrazas con el conversatorio “Cómo salir del sistema” en las mismas instalaciones, pero a las 11:00 horas; y el chihuahuense Raúl Urías será el encargado de cerrar este día con la conferencia “Crea, fracasa, repite” en el Colegio Palmore a las 12:00 horas.

Raúl Urías, quien radica hoy en día en la Ciudad de México, es un artista visual e ilustrador con más de una década de experiencia en el campo de la ilustración comercial y la producción de obra gráfica personal, quien a lo largo de su carrera, ha colaborado con marcas de renombre como: NIKE, Xbox, Marvel y Stranger Things x Target, entre otras.

Con un enfoque basado en la exploración del dibujo y la selección de proyectos que reflejen su visión creativa, Raúl ha creado un sistema exitoso para abordar cualquier tipo de proyecto, cumpliendo con las necesidades del cliente y respetando su propia visión como creador. Su trabajo ha abarcado diferentes industrias, incluyendo música, moda y publicidad, lo que le ha permitido desarrollar una amplia gama de habilidades y conocimientos.

También es creador de dos pósters para contenidos de Disney: Coco y El Show de los Muppets; de igual modo, en el mundo de la música ha incursionado al hacer el cartel oficial del Festival Bonnaroo de 2022, también sus servicios han sido solicitados por artistas, ya que diseñó una chamarra para Daddy Yankee.

Por otro lado, Jorge Diego Etienne es un apasionado diseñador mexicano y fundador de JDE Design Driven Consultancy, graduado de la Licenciatura en Diseño Industrial del Tec de Monterrey y con cursos en reconocidas escuelas de diseño como: Central Saint Martins de Londres, Domus Academy de Milán y Parsons The New School for Design en Nueva York.

Foto: Facebook @JorgeDiegoEtienne

Etienne realizó una estancia en Feiz Design Studio de Amsterdam y otra en Kyoto, Japón antes de fundar su propio estudio de diseño en Monterrey para tener un espacio donde hacer brainstorming, maquetar, prototipar, e iniciar a formar su equipo de trabajo.

Entre los consejos que ha dado a las personas que se desarrollan en su mismo campo son: Añadir valor a las capacidades productivas, de igual manera indica que el diseño tiene que contar una historia del tiempo en el que se vive, debe ser un reflejo de lo que está sucediendo en el país; y apoyar al talento emergente.

Finalmente, Diego Barrazas cuenta con su hots de Dementes, podcast que habla sobre la gente que hoy es referencia en su industria, fue a finales del 2016 que inició con este proyecto desde cero, sin contactos ni presencia en redes sociales, desde entonces a la fecha el podcast se ha convertido en uno de los más importantes de negocios en Latinoamérica y además de múltiples menciones en los medios más importantes del país, ha recibido distintos premios y nominaciones como Top Podcasts 2019 por Apple, Top Podcast 2020 Himalaya y a Podcast más compartido en los Spotify Awards 2020.

Dementes ha tenido a invitados que en algún momento se pensaban inalcanzables como autores premiados, campeones del mundo y hasta expresidentes. Hoy después de varios años y más de millones de descargas en plataformas, Diego se ha vuelto uno de los referentes del mundo del Podcasting y negocios en línea en Latinoamérica dando asesoría a otros creadores, artistas y empresas para enseñarles a replicar el éxito de Dementes.