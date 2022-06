Estará Lupillo Rivera en la clausura de la Feria Santa Rita; da su opinión sobre Nodal

Lupillo Rivera en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua informa que viene al cierre de la Feria Santa Rita 2022 estando dentro del concepto artístico Cumbia Machine en el Teatro del Pueblo, asimismo, con 25 años de trayectoria en el mundo del espectáculo y seguro de sí mismo, indicó que estaría dispuesto a cantar con cualquier artista hasta con Christian Nodal, y precisamente se le pidió su opinión sobre el problema que trae el cantante con J. Balvin.

“Yo no puedo opinar nada del señor, ni tampoco de Balvin, yo creo que la música es para hacer sonreír a la gente y hacerla bailar, creo que si se traen ganas uno al otro que se pongan un tiro en un callejón y ya hagan las paces con un seis de cervezas y luego hagan un dueto, así debe de ser ¿no?”, dijo el cantante.

Por otra parte, señala que está produciendo nueva música con un estilo muy diferente con el que se dio a conocer: “Tiene que ver con los boleros tanto nuevos como viejos, ya llevamos como 30 grabados y muy pronto sacaremos el material para que la gente lo disfrute. La bandera de Lupillo Rivera es el tema ‘Despreciado’ es un tema que el público le gustó y hasta la fecha la siguen solicitando, y también que voy a Chihuahua me piden el tema ‘El barzón’, por todos lados me piden varios melodías, y mi canción favorita que la he cantado desde los 10 años y la primera vez que la escuché fue con Javier Solís ‘Esta tristeza mía’, me llega bastante, siempre que tomo una chela la escucho; una vez me puse una buena borrachera con Paquita la del Barrio, junto con otros artistas, ella es muy emocional a la hora de pistear y canta todo tipo de canciones y si con ella me gustaría una peda de esas de acabar hasta en el bote”, dijo entre risas.

Lupillo se considera una persona común y respetuoso de todos los niveles: “desde el taquero hasta el político más poderoso, y ninguno es mejor que el otro, todos somos iguales porque cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada, sólo las bonitas experiencias de la vida. Por otro lado, mi hermana me dejó una batalla muy fuerte, porque ya las mujeres se pusieron muy tóxicas después de ella, ya que al escuchar la música de Jenny Rivera o de Paquita la del Barrio se ponen muuuy tóxicas y la tarea es quitarles eso, son cosas muy bonitas que dejó mi hermana gracias a Dios”, finalizó.

DATO

Entre las anécdotas que relató el famoso, dice que ha recibido candentes propuestas de las damas, y que con Paquita la del Barrio se puso una borrachera