Estarán en Chihuahua capital Trixy Star y Niky Muñeca este 27 de junio

En el presente mes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, por lo cual se estarán realizando diversos eventos, uno de ellos será este 27 de junio en el Hub Corner Sport, a las 21:00 horas, donde se presentarán: Trixy Star, Niky Muñeca y como invitados especiales Miguel Ángel González y Javier Alonso Gasson Álvarez, integrantes de la comunidad que darán un show lleno de música y momentos de comedia y que está dirigido sólo para adultos.

Trixy Star

Seguramente miles de personas ya saben quién es sus temas “Jamás podrás”, “Deposíteme”, con Manelyk; “La cochambre”, “Rostro”, “La filtro”, “Perro culatzo”, los dos primeros temas llegan a los 3 millones de reproducciones y las otras van por el millón de visualizaciones, siendo en el año 2021 que apareció en televisión con el Capi Pérez.

Trixy Star es una cantante y artista drag mexicana conocida por las canciones en mención, de igual manera, hizo una colaboración con Wendy Guevara con la melodía "Putssy", estando presentes el año pasado, en septiembre, en el Teatro de la Ciudad en “Resulta y Resalta Tour”, donde también estuvo Kimberly “La más Preciosa”; asimismo, es conocida por publicar en línea contenidos de belleza y estilo entre bastidores.

Como ella misma lo ha dicho en entrevistas, busca busca empoderar y hacer sentir seguras y felices a todas las personas, en especial a los integrantes de la comunidad LGBTQ+ que en algún momento de su vida se han sentido humillados o atacados por su orientación, género o preferencia sexual; el mensaje y la filosofía de vida de Trixy Star es: “Ser libre, hacer lo que te haga sentir feliz y aceptarte tal cual eres”.

Foto: Cortesía / Trixy Star

Además, como algunos fans lo han comentado, es un ejemplo claro de superación, pues en un principio, ella misma dudaba de su talento, a pesar de su gran personalidad y carisma, pero logró eliminar de su mente comentarios de gente homofóbica que intentó humillarla y ahora Trixy Star se encuentra en el lugar privilegiado en la comunidad y frente al público comparte su alegría, su diversión y sus ocurrencias.

Entre sus frases icónicas se encuentran: Bebé ¿pero por qué lo tienes todo? No sé bebé, “bonita soy, cuerpo tengo, rostro tengo, dinero no tengo, pero Dios me pone donde hay. ¡Podrás jamás!

Por otro lado, su tema “Sin filtro” es una divertida crítica a aquellas personas que abusan de los filtros en las redes sociales para verse más blancos, más delgados o simplemente más bellos.

Niky Muñeca

Se define como: “Soy una chica trans, casi mujer, a base de pura hormona de pollo Bachoco, multifacética, glamurosa, reina del nixtamal, adicta al frijol con hueso, sólo eso”, dice, ella se posiciona como la influencer favorita de los mazatlecos junto con su amiga Trixy Star.

Hoy en día este personaje se ha empoderado en las redes sociales donde, junto con Trixy, comparte en sus cuentas su día a día y sus aventuras por Mazatán, donde arrancan carcajadas a sus seguidores, quienes rápidamente admiran a estos dos personajes populares.

Hasta este momento, Niky tiene en su cuenta de Instagram 71 mil seguidores, ante dicho número, se siente súper afortunada de ser quién es y sobre todo, de los Niky fans tan maravillosos que tiene, amigos, familiares y de su amiga que siempre la apoya maquilándola y tomándole fotos y video.

Miguel Ángel González Castillo

Es originario de Chihuahua capital, cuenta con 33 años de edad, y sus inicios en la música fueron a los 14 años en concursos escolares, con el tiempo, se fue desarrollando más en este arte, representando a Chihuahua a nivel nacional en diferentes concurso de canto, actualmente, forma parte de una orquesta versátil de la cual pertenece desde hace aproximadamente 12 años.

“En el mundo del transformismo e imitaciones inicie en el año 2013, junto con mi pareja Alonso Gassón con quien hasta la fecha nos dedicamos a realizar shows en vivo en eventos privados, bares y antros de la ciudad, hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro show en diferentes municipios de Chihuahua siendo nuestro plus las imitaciones que realizamos son en vivo, es decir con nuestra voz”, indicó.

Foto: Cortesía / Miguel Ángel González

Javier Alonso Gassón Álvarez

Entre sus facetas del chihuahuense se encuentran ser comediante, imitador transformista, y cuenta con 23 años de trayectoria en los cuales se ha presentado en centros nocturnos de la ciudad, así como en otros municipios del Estado Grande, y quien el 27 de junio demostrá arriba del escenario lo que sabe hacer para ofrecerles al público un show de primera calidad y salgan satisfechos del espectáculo que presenciaron por parte de cada uno de los que estarán esa noche.