Estarán hoy “El Mimoso” y “Las GranDiosas” en el Teatro del Pueblo

Hoy el Teatro del Pueblo se llena de música regional mexicana con la presencia de Luis Antonio López “el Mimoso” quien fue integrante de la banda El Recodo por 11 años, también fue vocalista de “La Original Banda el Limón”, y es primo de Luis Ángel “el Flaco”, es originario de Sinaloa.

Ponte a cantar los temas de este intérprete como: Típico clásico, La historia, Tu mentira, Ámame, Es que no te vi ganas, Con tu imagen, Hoy necesito, y muchas más que lo han colocado como uno de los favoritos, sus canciones cuentan con millones de reproducciones, por mencionar una ¿Cómo quieres que esté?, tiene 61 millones de vistas en la plataforma de YouTube.

Luis Antonio López “el Mimoso” fue integrante de la banda El Recodo por 11 años, también fue vocalista de “La Original Banda el Limón” / Foto: Instagram @mimosoyo

Por otro lado, el Palenque estará lleno de grandes divas de la música balada y para sorpresa de sus seguidores interpretarán otros géneros, María Conchita Alonso hará gala de sus temas que década tras década no pasan de moda como “La loca, Una noche de copas, Acaríciame”. María del Sol, con esa potente voz, dará a conocer parte de su discografía como: “Quiero tu vida, Un nuevo amor, Girando y girando” y quien dejará este proyecto de GranDiosas, siendo su despedida aquí en Chihuahua. “La Dama de la Canción”, Dulce, te hará cantar caminar junto a ella parte de su trayectoria artística, melodías como: “Tu muñeca, Déjame volver contigo, Cara cara, Heridas, La cantante, Lobo”, y más que la catapultaron al estrellato en la década de los 80 y continúa en el gusto de las nuevas generaciones.

Quién no recuerda Alicia Villarreal, esa jovencita de las trencitas, que se dio a conocer en el grupo Límite y después decidió emprender su carrera como solista, colocando de inmediato un hit con su tema “Te quedó grande la yegua”; asimismo, la internacional Ángela Carrasco deleitará el oído de los presentes con: “Quererte a ti, Quiéreme, Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, Ahora o nunca, No me puedo quejar; y por último e igual de famosa que las otras GranDiosas, es Janette, quien cantará sus éxitos.

