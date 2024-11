¡No te pierdas tu favorito! Estas son las fechas para los conciertos Candlelight en Chihuahua

¿Estás listo para disfrutar las canciones de tu artista favorito a la luz de las velas? El Teatro de Cámara Fernando Saavedra será el escenario donde un cuarteto de cuerdas, formado por violines, viola y violonchelo, ofrecerá una experiencia musical y multisensorial en vivo bajo el concepto Candlelight. Los conciertos que se presentarán en Chihuahua son: “Tributo a Coldplay”, “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, “Lo Mejor de Hans Zimmer”, “Tributo a Taylor Swift”, “Queen” y “Navidad”.

Estos eventos han ganado relevancia en los últimos años, ofreciendo al público la mejor música como nunca antes, abarcando una gran diversidad de géneros musicales como jazz, rock, pop, música clásica e incluso las mejores bandas sonoras de películas. Todo cobra vida en un espacio espectacular e íntimo, donde la luz de las velas es la protagonista. El repertorio incluye obras de compositores clásicos y modernos en conciertos exclusivos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Tributo a Coldplay

Este evento rendirá homenaje a la banda británica de rock alternativo y se llevará a cabo los días 21 y 28 de noviembre a las 21:00 horas. Coldplay, con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, es considerada una de las bandas más exitosas del siglo XXI.

El programa tentativo incluirá las siguientes canciones: “Fix You, Yellow, Clocks, Adventure of a Lifetime, Hymn for the Weekend, Paradise, A Sky Full of Stars, Something Just Like This, My Universe, Viva la Vida, The Scientist, Shiver” y “Speed of Sound”.

Las cuatro estaciones de Vivaldi

La obra del compositor italiano Antonio Vivaldi, compuesta alrededor de 1721, se interpretará el 21 de noviembre a las 19:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de esta música dedicada a cada estación del año: primavera, verano, otoño e invierno, adaptada para el cuarteto de cuerdas.

El programa tentativo es el siguiente:

Primavera: Allegro / Largo e Pianissimo / Allegro Pastorale

Verano: Allegro non molto / Adagio e Piano / Presto

Otoño: Allegro / Adagio Molto / Allegro

Invierno: Allegro non molto / Largo / Allegro

Lo mejor de Hans Zimmer

No podían faltar las bandas sonoras en este tipo de espectáculos. En esta ocasión, se ha elegido al compositor alemán Hans Zimmer, ganador de múltiples premios cinematográficos como Globos de Oro, BAFTA, Emmy, Grammy y dos Premios Óscar. El concierto se realizará el 28 de noviembre a las 19:00 horas.

El repertorio tentativo incluirá: He’s a Pirate - Piratas del Caribe, Suite - Piratas del Caribe, Now We Are Free - Gladiador, Red Warrior - El Último Samurai, Medley - Dune, Maverick - Top Gun, Discombobulate - Sherlock Holmes, Can You Feel The Love Tonight - El Rey León, A Dark Knight - Batman, Suite - La Mujer Maravilla, Supermarine - Dunkerque, Dream is Collapsing - Inception, y Time - Inception.

Foto: Facebook

Tributo a Taylor Swift

Para los fans de la cantautora estadounidense, este tributo se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 19:00 horas. Taylor Swift es conocida por sus composiciones biográficas, reinvenciones artísticas e impacto cultural, siendo una gran influencia en la industria musical actual.

El posible repertorio incluye: “Love Story, Cardigan, Blank Space, Enchanted, Anti-Hero, Lavender Haze, Fortnight (ft. Post Malone), All Too Well, We Are Never Ever Getting Back Together, Cruel Summer, But Daddy I Love Him, You Belong With Me” y “Shake It Off”.

Foto: Facebook @TaylorSwift

Tributo a Queen

La legendaria banda londinense, liderada por Freddie Mercury, será homenajeada el 5 de diciembre a las 21:00 horas. Queen, incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001, dejó un legado impresionante de éxitos desde 1970 hasta 1997.

Las canciones tentativas del programa incluyen: “You’re My Best Friend, Another One Bites the Dust, Under Pressure, Killer Queen, I Want To Break Free, Love of My Life, Who Wants to Live Forever, Radio Ga Ga, Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You” y “We Are the Champions”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Facebook @Queen

Navidad

Con la llegada de la Navidad, este concierto es perfecto para alimentar el espíritu navideño. Se llevará a cabo el 6 de diciembre, con dos funciones a las 19:00 y 21:00 horas. Las canciones seleccionadas te harán recordar tu infancia y la emoción de esperar a Santa Claus.

El repertorio tentativo incluye: Joy To The World - Al Mundo Paz, Navidad, Navidad - Jingle Bells, Rodolfo El Reno, Frosty The Snowman, Rocking Around The Christmas Tree, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Llegó la Navidad - Winter Wonderland, Santa Claus Llegó a la Ciudad, Feliz Navidad - José Feliciano, El Niño del Tambor, Campana sobre Campana, Los Peces en el Río, La Marimorena, Burrito Sabanero, Blanca Navidad y Noche de Paz - Silent Night.

Los boletos para cada uno de estos espectáculos ya están disponibles en el siguiente enlace: feverup.com.

Dato: todos los espectáculos tendrán como sede el Teatro de Cámara Fernando Saavedra