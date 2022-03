¡Estoy listo, señor Presidente! Chumel Torres contesta a "destape" presidencial

En respuesta al comentario que realizó hoy en La Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que Chumel Torres podría ser candidato a la Presidencia del país gracias a su popularidad entre los círculos conservadores de México, el youtuber chihuahuense dijo: “Licenciado, si usted quiere que sea su sucesor… ESTOY LISTO SEÑOR PRESIDENTE”.

En su comentario, el mandatario federal recomendó a sus opositores contemplar a Chumel como aspirante presidencial, “es uno de los que me falta poner en la lista, es como el ideólogo de los conservadores”, resaltó AMLO.

Por su parte luego de la polémica que ha desatado el conductor de “El Pulso de la República” tras la denuncia que la senadora Bertha Caraveo interpuso en la Fiscalía General de la República (FGR) acusándolo de delito de violencia política de género, el actor Joaquín Cossío se manifestó a favor de Chumel.





¿El presidente me acaba de destapar? pic.twitter.com/60eWqR06DR — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 16, 2022





A través de Twitter, “el Cochiloco” se enfrentó con la partidaria de Movimiento Regeneración Nacional, y defendió al comediante “@CaraveoBertha me da pena su actuar, señora. Lo digo como chihuahuense. Por poquito que sea el poder enloquece”, le escribió.

La senadora Bertha Caraveo citó el tuit del artista, resaltó que si bien admiraba su trabajo, lamentaba el cómo se refirió a ella en la red social: “Estimado Joaquín: En cambio su forma de actuar me gusta mucho, sobre todo en la película El Infierno. Por el contrario, lamento que por defenderme de la violencia machista piense que eso me lleva al terreno de la ‘locura’. Gaslighting le llaman”, puntualizó.

Ante esto, Cossío expuso que prefería apoyar a alguien que se dedicara a hacer reír: “Prefiero a un comediante que a un político. El político siempre será un mal actor”.

Los internautas reaccionaron, “Señor y qué decir @ChumelTorres a usted lo representa? Yo soy de Juárez me da vergüenza este tipo, usted cómo actor lo admiro, pero con su opinión ya lo estoy dudando, le salió el Cochiloco que lleva dentro”; “es en serio que el actor que alguna vez admiré aplauda la basura de @ChumelTorres? Aclaro que no veo tv desde hace más de 15 años, pero por este medio se dé la misoginia, clasismo, racismo, vulgaridad, etc., de la cosa ésta (ignoro si es cómico, actor, periodista) [sic]”, fueron algunos de los comentarios que surgieron como respuesta al apoyo que Cossío mostró para Chumel.