Estrena álbum Tania González, su nueva producción se titula “A mi favor”

La cantante chihuahuense Tania González estrenará su álbum “A mi favor”, el cual contiene cuatro canciones al estilo norteño: “Tocando fondo”, “Ven conmigo”, “Todavía” y “Dios bendiga nuestro amor”, siendo el estreno del primer tema este 22 de agosto, con su respectivo video que se filmó en el Centro de la ciudad y cuenta con varias tomas de una calle al norte de la capital.

Sobre el cover de Kalimba dio a conocer: “Esta melodía, para mí, es como cerrar un ciclo, que fue el estar 3 años en depresión y con este tema y el videoclip doy cierre a ese sentir, intentando transmitir todo lo posible la letra y el sentimiento para los que también se identifiquen con ella, mis seguidores podrán disfrutarla en mi canal de YouTube, donde me cuentran con mi nombre, Tania González.

“Los otros temas los estaré presentando en los próximos meses, será lanzado uno por mes, el siguiente sería ‘Ven conmigo’, en septiembre; ‘Todavía’, octubre; y ‘Dios bendiga nuestro amor’, en noviembre, si Dios me lo permite.

“Quiero destacar que es un logro cumplido este proyecto, pues tenía mucho tiempo visualizándolo, sin embargo, no había los recursos y hoy que pude lograrlo aproveché cada momento, trabajé en cada detalle y puse todo el sentimiento y esfuerzo que estuvo en mis manos.

Y feliz, que a pesar que estuve mucho tiempo en depresión pensando que ya no tenía posibilidades, hoy me doy cuenta de todo lo que soy capaz y de aquí puro para adelante.

Aunque Tania González hoy se da a conocer como solista profesionalmente en el mundo del espectáculo, ya cuenta con una trayectoria de 7 años, siendo tres de ellos donde estuvo con un grupo norteño, y cuatro de solista y ayudando a tecladistas.

Por otra parte, sobre las oportunidades en este ámbito entre hombres y mujeres, dijo: “No hay las mismas oportunidades, pues uno como mujer tiene que enfrentar los estereotipos y paradigmas de que una mujer también puede cantar canciones norteñas, nos dicen que hay que enseñar para vender, entre otras cosas y no son realmente justos en ese aspecto, creo que hace falta que sólo nos den la oportunidad de hacer ese tipo de proyectos para demostrarles que también podemos y que sean lo suficientemente seguros para que no piensen que uno llega a opacarlos.

“Precisamente ser mujer y joven dentro de la música ha sido uno de mis grandes desafíos, pues la gente te hace de menos por no tener ‘experiencia’, pero cuando ven que te está yendo bien te ven como amenaza e intentan apagar tu brillo y hacerte quedar en mal con la gente a tus espaldas.

“A pesar de todo ello, mi mayor meta como artista es ser reconocida a nivel internacional, me veo en escenarios grandes compartiendo con artistas reconocidos, haciendo proyectos espectaculares, incluso en películas o series todo lo grande que se pueda.

“Yo seguiré trabajando y dar lo mejor de mí para lograr mis metas, ya que desde muy pequeña me nació el amor por este arte, empecé a cantar y me daba cuenta que me era fácil transmitir un sentimiento a la gente y me gustaba que por medio de mi voz ellos podían demostrar su amor e incluso ayudarles a llorar y sacar ese sentimiento, me fue algo impresionante y me di cuenta que lo quería seguir haciendo por todo el tiempo posible.

“Sin duda alguna Selena Quintanilla es mi ejemplo a seguir por haber sido una persona humilde, talentosa y luchadora por sus sueños y me gustaría ser como ella”, finalizó.