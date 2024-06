Estrena Conjunto Amanecer el tema "Aquí voy otra vez"

Una de las agrupaciones del Estado Grande que siempre se encuentra activa y con música nueva es Conjunto Amanecer, quien ya anda promocionando su más reciente tema “Aquí voy otra vez”, melodía que interpreta al lado de su colega Érick Olivas Moreno, en el género del regional mexicano y con ritmos de cumbia, melodía que ya se encuentra disponible en las diversas plataformas musicales de internet.

¿ImaginaS que uno de tus amigos que cursó contigo la primaria, secundaria, preparatoria y la carrera, y que además, también a la par, realizará actividad alterna en el mundo de la música, al paso de los años grabará un canción a dueto con tu proyecto musical?, es lo que acaba de suceder con Essary Madrid de Conjunto Amanecer, originario de ciudad Ojinaga y con Éric Olivas Moreno, de la misma entidad, dos amigos de la infancia y que ahora los une su pasión por la música.

“Éric fue mi compañero en prácticamente toda mi formación académica, pero al mismo tiempo formó su proyecto como solista en el género pop, y como somos de la misma ciudad de Ojinaga, se ha dado la oportunidad de grabar nuestro nuevo sencillo que por cierto es de su inspiración; el tema lo grabamos y gustó mucho a todos en el grupo”, expresó Essary Madrid.

“Aquí voy otra vez” es el título de esta canción y es como Conjunto Amanecer sigue dando a conocer de manera frecuente música nueva, como viene siendo durante los últimos años y quien continúa su exitosa gira por diversas ciudades de Estados Unidos.

Foto: Cortesía / Conjunto Amanecer

Cabe mencionar que Éric Olivas también cuenta con más temas como son: “No todo va muy bien”, “Quédate”, “Lo recuerdo bien”, sobre esta composición, el cantautor expresó en su redes sociales: “Esta canción es diferente a cualquiera que haya compuesto antes, hay momentos en mi vida de mucha reflexión que me hacen detenerme y pensar que no siempre valoro lo suficiente el tiempo que vivo en este mundo y que no le digo suficientes veces a mi familia, cuánto las amo

“El tiempo corre muy rápido y con esta canción sólo pretendo, que nos detengamos un momento a contemplar esos pequeños momentos que hacen que valga la pena”, indicó.

Por otro lado, Conjunto Amanecer es una agrupación que a lo largo de su carrera artística, 28 años, han sabido estar en el gusto de la gente, y siempre procura tener cautivos a sus miles de fans con música nueva, como es este caso, y anterior a éste, hace un mes aproximadamente. hizo una colaboración también con “La Maquinaria Norteña”, con el tema “El precio de la soledad”, que también ya puedes disfrutar en su canal de YouTube, donde se encuentran diversos videos exclusivos de sus presentaciones, y videoclips de sus giras entre, muchas cosas más.

Si eres fan de Conjunto Amanecer probablemente conoces varios temas de su discografía como: “Ya me voy”, “El moño negro”, “Tu juguete preferido”, “¿Para qué?”, “Lloro”, entre otros, y a quienes puedes localizar en sus redes sociales a través de su nombre artístico.