Estrena Madero, “The last live”

Con “The last live”, José Madero cierra mañana la serie de presentaciones semanales que inició el 17 de abril desde su Instagram.

Luego de presentar sus primeras producciones como solista: “Carmesí”, “Noche”, “Alba” y “Psalmos”, “The last live” se enfoca en los sencillos que no se encuentran en ningún otro disco, así como los temas de la versión de luxe de “Carmesí” y el cóver “Nada que me recuerde a ti” de Marco Antonio Solís.

Ante lo complejo del actual panorama mundial existen bálsamos que ayudan a procesar lo que estamos enfrentando, como el tema “Riesgo de contagio”, que refleja las inquietudes, temores y sensaciones que despierta este hecho histórico.

Esta nueva composición de José Madero es resultado de las reflexiones y emociones que provoca el contexto actual, un ejercicio de catarsis muy en la línea de “Psalmos”.

Se estrenó en una sesión de Instagram que quedaría sólo en redes, sin embargo Madero decidió darle más vida agregando arreglos orquestales y acústicos que le dan un giro imaginativo, demostrando una vez más que cuando la música se pone al servicio honesto de las emociones, es una luz en los momentos más oscuros.

