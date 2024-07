Eva Longoria hace un papel bilingüe por primera vez en la serie Tierra de mujeres

Por primera vez en su carrera, Eva Longoria desempeña un papel bilingüe entre el inglés y el español. La actriz y modelo nacida en Corpus Christi, Texas, de ascendencia mexicana por sus padres mexico-americanos, encontró en su personaje una vía para descubrirse en su identidad.

“Soy americana, soy mexicana- americana y tengo sangre española. Soy una mezcla de todo y me gusta explorar todo. Mi identidad es algo muy importante para mí”, explicó la actriz de 49 años, quien regresó a la televisión después de 10 años de no participar actuando, no así como productora, rol que sí ha cumplido.

En “Tierra de mujeres”, basada en la novela homónima escrita por Sandra Barneda, Longoria interpreta a “Gala”, una mujer que debe salir de Nueva York con rumbo a España, acompañada de su hija (Victoria Bazúa) y su madre (Carmen Maura), para escapar de criminales con los que su esposo tuvo problemas.

Así, se enfrenta a un mundo diferente que la obliga a dejar atrás su pasado e iniciar de nuevo acompañada únicamente del amor familiar. “En esta serie me gusta que ‘Gala’ es un pez fuera del agua en España. Nunca ha ido ahí, no habla muy bien, como yo”, dijo entre risas. “Tiene problemas muy tensos con su familia. Para mí regresar a tus raíces es un tema principal en la serie. Me gusta ese tema”, dijo.

Adicional al esfuerzo por hablar el español , en “Tierra de mujeres” Longoria afronta el desafío de no hablar su lengua materna al profundizar en el castellano, una región diferente a la Ciudad de México, donde aprendió el idioma en su estancia junto a su esposo José Bastón.

“No es fácil para mí, especialmente el castellano, porque el español que conozco es el de México, mi marido es chilango. Me dolió el cerebro. Cuando estaba pensando en regresar a televisión quería hacer algo diferente”, mencionó.

NO SE ALEJA DE SU PASADO

Eva Longoria interpreta a “Gala” en la serie Tierra de mujeres FOTO: Cortesía

Eva Longoria no había protagonizado una serie de comedia desde su papel de “Gabrielle Solis” en la serie “Esposas Desesperadas”, por el cual estuvo nominada a un Globo de Oro en 2006 en la categoría de Mejor Actriz de Televisión.

A más de una década del término de aquel proyecto, la también empresaria aseguró que el formato de “Tierra de mujeres” no está muy alejado de la serie que se transmitió por ocho años, pues de igual forma tiene una trama “ligera”, alejada de la naturaleza densa y apocalíptica que los contenidos de TV abordan en la actualidad.

“Me gusta el tono de la serie, es un ‘dramedy’. El tono es muy parecido al de ‘Desperate Housewives’, hay misterio, amor, comedia, drama. Me gusta poner todo”, dijo.

BUSCA LA REPRESENTACIÓN

Siendo una mujer latina en Estados Unidos, Longoria ve en su más reciente trabajo actoral y de producción un proyecto que cumple con la representación en dos sentidos: por una parte, refleja sus esfuerzos por abordar una trama que habla especialmente de mujeres; al mismo tiempo que representa a la comunidad latina, dos grupos que considera deberían tener más representación en la industria.

“Sabemos que todavía somos poco representados en televisión y cine, somos 20 por ciento de Estados Unidos pero sólo cinco por ciento en la pantalla, enfrente y atrás de la cámara”, dijo sobre la comunidad latina.

“Para las mujeres, hay menos directoras femeninas atrás de la cámara que en años pasados. Tenemos que avanzar, especialmente con la comunidad latina”, dijo Longoria. “Tierra de mujeres” tendrá su final el miércoles 24 de julio a través de Apple TV+.