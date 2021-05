Éxito total, temas de la chihuahuense Griss Romero

“Soy una chica que empezó con mucho miedo y nervios desde los ocho años a tocar la guitarra, siempre con mucha pena y sin saber a dónde me iba a llevar la música, a los 10 años empecé a subir videos en YouTube con la única intención de hacer amiguitos a distancia, no sabía el alcance que tenía esta plataforma, yo solamente quería conocer gente a distancia haciendo lo que me gustaba, para mi sorpresa fue evolucionando y hasta el día de hoy sigo siendo una mujer llena de muchos sueños, con muchas ganas de salir adelante, enamorada de la música y luchado día a día por cumplir mis sueños que tengo desde chiquita”, así es como se describió la chihuahuense Griss Romero y sobre sus inicios en la música.

Señala que cuando entró a la prepa, un día estaba cantando antes de que llegaran sus compañeros de la escuela y entró su profesor y le dijo que cantaba súper bien, diciendo que tenía que concursar en canto, “decía no canto bien, y el profesor si cantas bien y prepárate para la próxima semana y a partir de ahí concursé una vez y fui perdiendo el miedo, logrando cantar en varios bares en Chihuahua, y empecé con mi canal de YouTube, y ahí fue donde me fui formando como cantante”.

En el año 2010 fue cuando sube su primer video en su canal, y profesionalmente desde que grabó su disco y empezó con giras son cinco años que avalan su carrera como cantante, aparte de tocar la guitarra toca otros instrumentos como el bajo eléctrico, piano, chelo, entre otros más.

Sobre su reciente producción dice que hora con la pandemia tuvo la oportunidad de encerrarse en el estudio y sacar un disco con 12 temas, dando a conocer tema por tema, el primero fue en diciembre el cual se llama “No que no”, la cual tiene 167 mil vistas en YouTube; y este mes de mayo lanzó “Cuál fue el culpable” y cuenta ya con 70 mil vistas, así que muy pronto lanzará el tercer tema de su álbum.

Todas las composiciones son de ella y comenta que el público las ha aceptado de forma maravillosa, por lo que se sienta muy contenta y satisfecha de la respuesta de sus seguidores, indica que en YouTube empezó haciendo balada pop, pero actualmente está haciendo una mezcla de géneros del regional y pop llamando esta conjunción de ritmos neo-regional, finalizó la cantante.

FRASE: “Extraño mucho comer montados y carne, y es el segundo medio que toma en cuenta estos proyectos y agradezco mucho a El Heraldo de Chihuahua por abrirnos un espacio a nosotros los artistas que estamos picando piedra”.