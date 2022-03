Expresa Franco Noriega su apoyo a Sofi Lara

“Sofía Jara es uno de mis gallos favoritos, es increíble, desde un principio ha demostrado tener una súper buena cocina, siempre le estoy empujando para que sea más creativa, porque como le digo a Sofi, ya cocinas bien, el cocinero tiene buena mano o no la tiene y en este caso Sofi la tiene, todo lo que hace queda rico, pero creo que aquí el reto con ella es que salga de la caja, que piense fuera de la caja, yo le he dicho en varios retos prefiero que tú vengas aquí y te vayas a reto de eliminación porque me has presentado algo que no va bien, pero que te has atrevido a usar esos ingredientes, y pues es de las fuertes en la competencia y creo que tiene posibilidades de llegar a la final”, fue lo que opinó de la chihuahuense el empresario y chef Franco Noriega, quien forma parte del jurado de Master Chef Junior.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Franco Noriega es uno de los businessman más versátiles en la industria gastronómica latinoamericana, con una familia dedicada al mundo de los negocios en Perú, su país natal, esta iniciativa corre por sus venas. Después de graduarse del International Culinary Center en Nueva York, en el 2016, fundó su restaurante Baby Brasa, en Manhattan, para convertirse en un verdadero líder e influencia de jóvenes empresarios.

“Ahorita que estoy en Master Chef Junior la estoy pasando increíble en verdad, estar con niños es una experiencia enriquecedora que no muchas veces te toca, y ahora con 20 niños durante dos meses y medio he aprendido muchísimo, asimismo, tengo en puerta un podcast de emprendimiento ya que soy empresario y emprendedor, y son unos 10 episodios siendo su estreno este 24 de marzo; y también tengo un libro que habla un poco de cocina, pero con un enfoque al emprendimiento”, informó.

Sobre su comida preferida ahora que está en México, “los tacos, soy fanático de ellos, estoy obsesionado porque hay tantas opciones fuera de serie, pero ahora también son las enchiladas verdes, la comida mexicana siempre ha sido de mi predilección, de hecho en Estados Unidos está muy presente”, finalizó.

DATO:

El emprendedor también incursionó en el mundo de las pasarelas trabajando para marcas como Dolce Gabbana y Hugo Boss