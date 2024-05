Fallece a los 98 años el productor de cine Roger Corman, "el rey de la serie B"

El productor de cine estadounidense Roger Corman, artífice de cientos de películas de terror, ciencia ficción y crimen de bajo presupuesto, apodado "el rey de la serie B", ha fallecido a los 98 años, según anunció su familia a última hora del sábado.



En un comunicado en su página oficial de Instagram a medianoche, su esposa Julia y sus hijas Catherine y Mary comunicaron que Corman falleció el pasado jueves en su casa de Santa Monica (California), rodeado por sus familiares.



"Sus películas fueron revolucionarias e iconoclastas, y capturaron el espíritu de una era. Cuando le preguntaban cómo le gustaría ser recordado, decía: yo hacía películas, solo eso", expresaron sus allegadas, describiendo al también cineasta como un hombre generoso, amable y de gran corazón.

Gossip

Corman (Detroit, EE.UU., 1926) produjo más de 300 películas y dirigió medio centenar de ellas, incluyendo clásicos como "Bucket of Blood” (Un cubo de sangre) (1959), “The Masque of the Red Death” (La máscara de la muerte rojo) (1964), “The Wild Angels” (Los Ángeles del Infierno) (1966), "Death Race 2000" (La carrera de la muerte del año 2000) (1975) o "Grand Theft Auto" (1977), ya tras fundar su compañía New World Pictures.



Menospreciado por la historia canónica del cine, Corman fue, sin embargo, un padrino más que generoso de incontables talentos, y se convirtió en una figura de culto entre los aficionados al séptimo arte pese a no contar con los medios de las grandes productoras.

También puedes leer: Gilberto Santa Rosa recibe doctorado honoris causa por la Universidad de Berklee

Martin Scorsese filmó para él "Boxcar Bertha" (El tren de Berta) (1972), Jack Nicholson debutó en el cine de su mano con "The Cry Baby Killer" (Grita, asesino) (1958), Robert de Niro le debe uno de sus primeros papeles con "Bloody Mama" (Mamá sangrienta) (1970) y Francis Ford Coppola hizo con él su ópera prima con "Battle Beyond the Sun" (Batalla más allá del sol) (1962), entre otros.



El mundo del cine se hacía eco de la noticia este domingo, con dedicatorias, por ejemplo, como la del español JA Bayona asegurando en X que "no existiría el cine tal y como lo entendemos sin alguien como Roger Corman", y recordando ver de niño "El hombre con rayos X en los ojos".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Gale Ann Hurd, productora de la saga "Terminator", que recordó a Corman como su primer jefe, su "mentor para toda la vida" y su héroe, lo describió como "uno de los mejores visionarios en la historia del cine".



Otro maestro del terror, el compositor y cineasta John Howard Carpenter, su colaborador, lo describió como uno de los directores "más influyentes" de su vida.

"Dio forma a mi infancia con filmes de ciencia ficción y la saga de Edgar Allan Poe", dijo.